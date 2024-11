Alegeri, fasole și Crăciun

Adrian Lungu

În ultimii ani, perioada de dinaintea sărbătorilor de iarnă m-a agitat tare, pentru că societatea este extrem de agitată, iar în acest an va fi și mai rău. N-am intrat bine în luna noiembrie că am și primit filmulețe cu lansări de videoclipuri la colinde, unii și-au pus deja beculețe în curte, pe balcon, rafturile tot mai multor magazine sunt pline deja cu pachete cu și despre Moș Crăciun, Coca-Cola și alte nebunii, iar la un supermarket răsună cântece despre ajutoarele Moșului vieții. Oameni buni, suntem abia în 7 noiembrie! Am impresia, și o spun an de an, că am spurcat sărbătorile și esența lor cu goana după câștig, cu lăcomia asta infinită de a vinde, aproape de le băga pe gât cumpărătorilor tot felul de lucruri. Până și de la bancă m-au sunat să-mi spună deja că au o ofertă de sărbători. Enervat la culme, i-am atras atenția domniței că suntem abia în data de 2 noiembrie și că e stupid ce îmi spune. Mi-a închis telefonul în nas. Am trimis niște documente la București cu o firmă de curierat. Angajatele din birou se agitau, se așteaptă la o perioadă cumplită. Toată lumea vrea să vândă, să cumpere, să trimită, începe vânzoleala, am văzut că sunt pregătite instalațiile luminoase pentru iluminatul de sărbători, mâine-poimâine avem beculețe. Între timp, în politica românească e tot mai mare tensiunea, politicienii o dau iar cu promisiuni, rețelele de socializare sunt pline cu filmulețe, declarații, fotografii, discursuri. N-am știut că unii candidați sunt atât de disperați să obțină un loc în parlament. Răspândacii de partid își fac bine treaba, stau cu mâna pe mouse și toată ziua distribuie, trimit inimioare, mesaje, să fie văzuți de ochiul cel atotputernic al partidului. Între timp, judecătorii loco l-au reținut pe un preot, iar la câteva zile, magistrații din Cluj l-au eliberat. Cum adică? Aici e arestat, iar la Cluj este eliberat? Nu mai înțeleg nimic. Lăsați, nici nu contează, tot mai mulți oameni sunt resemnați, știu că nu pot face nimic. Încă e toamnă, dar vine iarna și ne apropiem cu pași repezi de alegeri. Voi cu cine votați?