Acțiune de amploare a polițiștilor sălăjeni. Oamenii legii au descoperit nereguli grave

Sub coordonarea Serviciului de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, polițiștii au desfășurat o acțiune cu efective mărite pe raza de competență a Secției 2 Poliție Rurală Sânmihaiu Almașului, pe parcursul zilei de joi. Acțiunea a avut ca scop menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, prevenirea faptelor comise cu violență în mediul stradal, prevenirea accidentelor rutiere, combaterea faptelor din domeniul criminalității economice, precum și protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor și a proprietății publice și private, inclusiv respectarea normelor legale privind deținerea animalelor. Activitățile s-au desfășurat în sistem integrat, fiind angrenați polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Publică, Secției 2 Poliție Rurală Sânmihaiu Almașului, Serviciului Rutier, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Serviciului Criminalistic, precum și din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj. În cadrul acțiunii au fost legitimate 92 de persoane, dintre care 24 au fost conduse la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor sau clarificarea unor aspecte. Pe linie rutieră, polițiștii Serviciului Rutier au oprit pentru control 69 de autovehicule, 20 de conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, iar împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român a fost verificată starea tehnică a vehiculelor controlate. Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au verificat 12 deținători de animale, iar cei din cadrul Serviciului de Ordine Publică au efectuat controale la 11 societăți comerciale, reprezentanții acestora fiind instruiți cu privire la respectarea legislației în vigoare.

În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 62 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 84.487 de lei. Tot cu această ocazie a fost confiscată cantitatea de 17,1 metri cubi de material lemnos, în valoare de peste 4.500 de lei. Au mai fost aplicate 34 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea normelor rutiere, precum și două sancțiuni pentru nerespectarea regulilor privind timpii de conducere, pauzele și perioadele de odihnă, fiind totodată reținute trei certificate de înmatriculare. În urma verificărilor efectuate la operatorii economici, ca urmare a neregulilor constatate privind obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 30.000 de lei, fiind ridicată, în vederea confiscării, suma de 4.500 de lei. Pentru nerespectarea normelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 9.500 de lei. Totodată, polițiștii au identificat patru persoane bănuite de săvârșirea unor infracțiuni.