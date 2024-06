A fost sau n-a fost?

Daniel Săuca

Fain meci, fain rezultat. O să vedem ce va face „generația de suflet” cu Belgia. Firește, vom mai povesti. La fotbal se pricepe cam toată lumea, mai ales dacă e vorba de echipa națională. Să ne întoarcem însă la un subiect care a aprins netul, râul și e-ramul: „Babasha”. S-au emis kilotone de opinii în principal pe tema dacă a fost sau nu „discriminare” cu huiduielile. Unii au spus că nici vorbă, nu aveau cum spectactorii să se înțeleagă între ei (de pildă). Alții au afirmat că a fost, și pentru că nu știm să ne comportăm civilizat (de exemplu). Unii au spus că e firească reacția fanilor dezamăgiți, alții au afirmat că nu așa, violent, agresiv, se exprimă dezamăgirea că ți se servește altceva decât ai comandat. Oricum, românii ar fi ipocriți etc, etc. Dar, îmi rămâne în creier o parte din zisele numitului „Babasha”: „Maneaua este rău famată doar din cauza rasismului” (g4media.ro). Carevasăzică, dacă nu îți plac manelele, ești rasist. Ca să nu fi rasist, e musai să-ți placă manelele. Și dansul din buric. Cam despre asta e vorba, dragi tovarăși: „corectitudine politică” sau de ce fel o fi. Așa că, aveți grijă de acum înainte ce muzică ascultați, ce cărți citiți, ce filme vedeți. Informați-vă cu simț de răspundere politică despre biografiile autorilor, compozitorilor, regizorilor. Aproape sigur, nu va mai conta calitatea producțiilor artistice. Plăcerea estetică va fi de domeniul pleistocenului democrației. Exagerez? Mie mi se pare că nu. Manipularea maselor – și prin divertisment – ne va oferi noi momente excepționale. Până la următorul episod al întâlnirilor noastre de la rubrica de față, așa, de culoare, un fragment dintr-un text de opinie semnat de Silviu Tudor Samuilă: „Pe mine mă îngrozește ideea că la urechile și în mințile tot mai multor tineri se înșurubează ideea femeilor-obiect, a câștigului ușor, a inamicilor aflați pretutindeni, a lăudăroșeniei și infatuării – omniprezente în lumea manelelor. Asta am huiduit!” (golazo.ro).