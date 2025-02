Scriu de mulți ani presă economică, ba chiar mai mult decât atât, dar, în urma evenimentelor din ultima perioadă, nu pot să nu mă întreb, și să vă întreb, oare viața este doar o afacere? Contează doar homo economicus? Ne ajutăm semenii, iar pe termen lung chiar pe noi înșine, doar dacă facem un ghișeft? După atâția ani, așa cum spuneam, de susținere a economiei de piață, a performanței, a meritocrației, poate că unii se vor întreba ce îmi veni să pun o asemenea întrebare. Evident, nu mă dezic de importanța economiei în viața oamenilor, nu mă dezic de homo economicus, dar totuși, cred că există o limită care nu poate fi depășită: viața însăși.

Viața nu poate fi tratată ca un schimb de mărfuri, iar în aceste zile se pare că așa se pune problema: ne dați, vă dăm, nu ne dați, vă privește! SUA se pare că a intrat în era statului-business, în timp ce Europa ocupată cu globalizarea și implementarea unei birocrații îngrozitoare, cu tot felul de consilii, comisii și comiții, se trezește cu un val de partide naționaliste, suveraniste, antimigrație etc., partide care câștigă tot mai mult teren. Și se pare că nici România nu se simte tocmai bine din acest punct de vedere.

Este normal ca homo economicus să se manifeste la nivel individual, dar la nivel de stat cred că ar trebui să vedem mai departe decât vede homo economicus. Altfel, de ce am avea o conducere care ar trebui să aibă viziune, să vadă toate aspectele vieții și să armonizeze interesele firești, umane, individuale, cu cele comune, generale? În anul 2025 am ajuns să se discute de sfere de influență, care evident că există, dar termenii în care se discută nu sunt cei care ar trebui să fie în secolul 21. Senzația este că lumea s-a degradat, că vedem doar confortul personal, economic, restul nu mai contează. Nu voi fi ipocrit să susțin că nu mă interesează un anumit confort, dar oare cu orice preț? Vezi ce se întâmplă în Ucraina, în multe țări unde se moare, la propriu, de foame, în Gaza, în Siria etc.

În timp ce se întâmplă toate acestea, România se împrumută în continuare, deficitul bugetar se adâncește, inflația, cea mai mare din U.E., erodează în continuare nivelul de trai al românilor.

Alexandru Tamba

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi cotidianul Curierul Naţional. www.curierulnational.ro