TVA-ul mărit aduce cu sine scumpiri în noul an

Noile modificări de reformă fiscală aduc cu sine, de la 1 ianuarie 2024, numeroase modificări în ceea ce privește cotele de TVA. Vom face o scurtă trecere în revistă a principalelor creșteri de TVA în noul an. TVA-ul pentru panourile fotovoltaice, panourile solare termice, pompele de căldură şi alte sisteme de încălzire de înaltă eficienţă, produsele bio-tradiționale, cât și serviciile din cluburi, săli de sport și festivaluri va crește de la 5% la 9%. Această creștere se va produce și în cazul accesului la evenimente sportive, bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative, târguri, expoziţii, cinematografe şi evenimente culturale, altele decât cele scutite de această taxă. Totodată, creșterea cotei de TVA de la 5% la 19% va avea loc și în cazul transportului persoanelor cu trenuri, vehicule istorice cu tracţiune pe aburi şi linii înguste, vehicule de tracţiune animală și cu ambarcaţiuni folosite în scop turistic sau de agrement, transportul persoanelor care utilizează instalaţiile de transport pe cablu (telecabina, telegondola, telescaun, teleschi) în scop turistic sau de agrement. În acest an, TVA-ul va crește de la 9% la 19% pentru achiziția de bere fără alcool și alimentele cu zahăr adăugat (peste 10g/100g per produs), cu excepţia cozonacului şi a biscuiţilor. Analiștii economici spun că toate aceste majorări peste care se suprapune inflația și creșterea motorinei și benzinei vor aduce cu sine noi majorări de prețuri pe care toți le vom resimți încă de la începutul acestui an.

Vestea bună este că în 2024 TVA-ul pentru alimente și medicamente nu va suferi modificări. De asemenea, TVA-ul pentru energia termică va rămâne tot la 5%, iar cota TVA pentru industria HoReCa rămâne de asemenea neschimbată, la 9%.