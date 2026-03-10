Șoferii din Sălaj scot tot mai mulți bani din buzunar la pompă

Scumpirile la pompă se resimt pe deplin în buzunarele șoferilor. Atât benzina standard, cât și motorina îi costă tot mai mult pe români, inclusiv pe sălăjeni. De asemenea, benzina pare să fie chiar mai scumpă cu 2 sau chiar 4 bani în stațiile de alimentare sălăjene, spre deosebire de una din București.

Datele arată că șoferii sălăjeni scot din buzunar pentru fiecare litru de motorină standard 8,75 lei sau 8,76 lei, în vreme ce pentru benzina standard, aceștia achită între 8,32 și 8,34 de lei pentru fiecare litru.

În dimineața zilei de 10 martie, prețul benzinei a crescut cu 10 bani pentru litrul de benzină, iar cel al motorinei cu 15 bani. Majorările de prețuri sunt constante, iar cea de marți este a patra înregistrată de la începutul lunii în curs. Cu o zi înainte, și benzina și motorina s-au scumpit cu 9 bani pe litru, iar în 4 martie ambii carburanți s-au scumpit cu 15 bani/litru.

Dat fiind războiul din Orient, prețurile au crescut simțitor la pompă. Benzina este mai scumpă cu 34 de bani, în vreme ce scumpirea motorinei depășește 50 de bani pentru fiecare litru.

Scumpirile din luna martie:

10 martie: Scumpire cu 10 bani pe litru la benzină și 15 bani pe litru la motorină,

6 martie: Scumpire cu 9 bani pe litru la motorină,

5 martie: Scumpire cu 9 bani pe litru, atât la benzină, cât și la motorină,

4 martie: Scumpire cu 15 bani pe litru, atât la benzină, cât și la motorină.