Service-urile auto – la un pas de faliment, din cauza firmelor de asigurare

Service-urile auto care fac parte din Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) reclamă faptul că societăţile de asigurări înregistrează debite de zeci de milioane de euro la prestatorii de servicii, se arată într-o scrisoare deschisă adresată Guvernului, Minis­terului de Finanţe şi ANAF.

„Toate cele peste 1300 de unităţi reparatoare membre COTAR înregistreaza sume record reprezentând debite neachitate de către societăţile de asigurări care deţin peste 75% din cota de piaţă RCA (n.r. – City Insurance şi Euroins), datoriile acestora fiind de ordinul zecilor de milioane de euro. Cu titlu de exemplu, una dintre societăţile de asigurari fruntaşă în vânzarea poliţelor RCA achită despăgubirile ori cu întârziere, ori în proporţie de cel mult 20 -25% din valoarea reparaţiilor. Desigur, există şi cazuri, deloc puţine, în care asigurătorul refuză pur şi simplu să achite despăgubirea. Amintim faptul că sub supravegherea ASF, aceasta societate a înregistrat o creştere record a petiţiilor în primele 6 luni ale acestui an, ajungând la un număr de 11.250 de reclamaţii, în creştere cu 199,57% faţa de aceeaşi perioada a anului 2019 (…) Nu vom avea bani pentru plata taxelor în data de 25 noiembrie a acestui an, întrucât cele două societăţi de asigurări care deţin 75% din piaţa RCA nu achită despăgubirile conform legii, iar ASF a dovedit de-a lungul anilor că este incapabilă să gestioneze aceste probleme care devin tot mai severe în fiecare zi de pasivitate a acestei instituţii. A venit timpul ca statul român să sprijine munca şi activitatea operatorilor economici, ale căror constribuţii finanţează bugetul naţional, şi să se implice în mod direct şi activ în colectarea sumelor de bani (taxe, impozite) neachitate de către societăţile de asigurări rău-platnice”, precizează COTAR în scrisoarea deschisă adresată autorităţilor.

Potrivit reprezentanţilor COTAR, dacă statul român va rămâne pasiv faţă de problemele semnalate, acest lucru va avea consecinţe nefaste pentru economie.

„Mii de unităţi reparatoare vor intra în faliment şi nu vor mai achita niciun fel de taxe, numărul de şomeri din România va creşte considerabil, în timp ce banii colectaţi de asigurători în România, şi care ar fi trebuit să acopere despăgubire pentru riscurile asigurate, vor fi scoşi din România de către societatile de asigurări, în baza dosarului preţurilor de transfer”, se arată în documentul semnat de Vasile Ştefănescu, preşedintele COTAR.

Domnia sa consideră că service-urile auto se află într-un blocaj financiar generalizat, iar varianta de a lua în continuare credite ca respectivele companii să îşi poată achita taxele şi impozitele către statul roman pentru nişte lucrări de reparaţii facturate şi neîncasate nu va mai fi acceptată de patronatele din domeniu.

www.bursa.ro