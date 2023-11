Sălăjenii au făcut cumpărături record de Black Friday

Cea de-a 13-a ediție a campaniei Black Friday a venit la pachet cu multe surprize și noutăți. Toate recordurile de până acum demonstrează forța comerțului online de a răspunde așteptărilor consumatorilor cu oferte de nerefuzat. Potrivit datelor puse la dispoziție de reprezentanții platformei electronice eMAG, în data de 10 noiembrie, 600.000 de clienți au comandat 2,8 milioane de produse în campania de Black Friday, cu 26% mai mult decât în 2022. Valoarea cumpărăturilor efectuate au atins cifra record de 731 de milioane de lei, cu 87 de milioane de lei mai mult față de ediția precedentă, marcând astfel și cea mai mare creștere valorică de când evenimentul a fost adus în țara noastră. În cadrul campaniei din acest an s-a remarcat diversificarea coșului de cumpărături cu produse de uz general, din categoriile: băcănie, băuturi, parfumuri, petshop, îngrijire personală și cosmetice. Ceea ce i-a surprins cu adevărat pe cei care au urmărit evoluția comenzilor din acest an a fost poziționarea Bucureștiului, în premieră, doar pe locul șase după valoarea medie a cumpărăturilor făcute de un client. În topul județelor cu cele mai mari comenzi per client s-a clasat Iașul, urmat de Sălaj, Cluj, Bistrița-Năsăud și Dolj. Se estimează că următoarele campanii vor fi și mai spectaculoase, interesul clienților fiind animat de ofertele avantajoase și extrem de diverse.

