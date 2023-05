România, promovată la Washington de zălăuanul Mihai Lehene

Mihai Lehene este un zălăuan stabilit cu ani în urmă în Statele Unite ale Americii. A devenit om de afaceri, dar și unul dintre cei mai importanți susținători ai României și românilor pe continentul american. Zilele trecute, Mihai a participat la Romanian Start-Up Days, eveniment organizat la Washington de Ambasada României în SUA, cu sprijinul generos al acceleratorului InnovXBCR.

Evenimentul s-a desfășurat la prestigiosul Cosmos Club și a reprezentat, spune Mihai, o oportunitate excelentă pentru startup-uri și companii românești de a-și prezenta ideile și produsele investitorilor, liderilor din industrie și potențialilor parteneri. Peste 40 de start-up-uri și companii inovatoare românești au participat la Romanian Start-Up Days. Potrivit zălăuanului, evenimentul, primul de acest gen organizat în Statele Unite ale Americii, a reunit, pe parcursul unei zile, membrii importanți ai mediului guvernamental și de afaceri din Statele Unite ale Americii.

Au avut loc prezentări de modele din mediul antreprenorial, în care au fost prezentate experiențe personale și au avut loc sesiuni de răspunsuri și întrebări legate de mediul antreprenorial din Statele Unite. La rândul său, ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a salutat prezența masivă a start-up-urilor și companiilor inovatoare românești, subliniind faptul că evenimentul celebrează parteneriatul economic puternic dintre România și Statele Unite. „Prin numele ales, Romanian Start-Up Days, am vrut să arătăm faptul că unele dintre companiile prezente aici sunt noi pe piața din SUA și dorim să le oferim sprijin și îndrumare în realitatea economică actuală. Astăzi, avem privilegiul să îi găzduim pe toți, inclusiv start-up-uri și companii din tehnologie, IT, energie, bancar, aerospațial, apărare și multe altele. Mă bucur să văd atât de multe idei inovatoare și creative prezentate și nu am nicio îndoială că unele dintre ele vor deveni succese uriașe în viitorul apropiat”, este mesajul ambasadorului.