România este campioană! La… inflație!

La finele lunii ianuarie 2024, România înregistra o inflație de 7,3% în condițiile în care inflația medie din U.E. era la 3,1%. Pe locul 2 se situa Estonia, cu o rată a inflației de 5%, deci suntem cu 46% peste locul 2! De unde provine această inflație? De la noile taxe și impozite care au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2024, în special TVA și accizele. Era, de fapt, de așteptat să se întâmple acest lucru, deoarece toți cei vizați de respectivele creșteri urmau să și le introducă în prețuri. Așadar, nu mai putem să dăm vina pe o inflație importată, din moment ce în U.E. inflația medie este sub jumătate față de cea din România, ,,contribuția” este exclusivă a măsurilor luate de guvern. De altfel, BNR, în raportul prezentat asupra inflației în februarie 2024, avertiza, printre altele, asupra următoarelor riscuri în ceea ce privește evoluția inflației în 2024:

,,Politica fiscală și cea a veniturilor:

– posibile noi măsuri expansioniste (în contextul calendarului electoral încărcat din 2024)

– dozajul și natura unor eventuale noi măsuri de corecție a deficitului bugetar

– implicații economice în cazul unor sincope în derularea procesului de consolidare fiscală

– comportamentul agenților economici de ajustare la măsurile adoptate

Piața muncii:

– revendicări salariale suplimentare din partea anumitor categorii socio-profesionale

– etapizarea viitoare a creșterilor salariului minim

– posibilă amplificare a gradului de necorelare între cerințele angajatorilor și pregătirea forței de muncă.”

Cu alte cuvinte, trebuie să ne așteptăm:

– ca inflația să rămână cea mai ridicată din U.E., în condițiile în care având un an electoral foarte încărcat, este foarte probabil să avem tot mai multe solicitări salariale, care cu greu vor putea fi refuzate, deși pe un trend de scădere;

– recalcularea pensiilor din septembrie 2024 va necesita surse serioase de finanțare, care nu știu de unde vor veni;

– deficitul bugetar este în continuare excesiv și posibil să mai crească;

– agenții economici vor introduce în prețuri creșterea salariului minim pe economie, care urmează să crească de la 01.01.2024 etc.

Problema cea mai gravă, din punctul de vedere al populației, este aceea că prin inflație se redistribuie veniturile din economie, cel mai dezavantajat fiind consumatorul final, el fiind cel care plătește ultimul preț, cel mai mare.

Alexandru Tamba

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi cotidianul Curierul Naţional. www.curierulnational.ro