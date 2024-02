Protecția socială trebuie să o facă statul, nu mediul privat

OUG 67/2023 a fost modificată, astfel că noua listă cu adaosurile comerciale plafonate se modifică astfel:

1. Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300 – 500 grame, fără specialităţi

2. Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT

3. Brânză telemea de vacă vrac

4. Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame

5. Făină albă de grâu „000” până la 1 kg

6. Mălai până la 1 kg

7. Ouă de găină calibrul M

8. Ulei de floarea – soarelui până la 2 l

9. Carne proaspătă pui*

10. Carne proaspătă porc**

11. Legume proaspete vrac***

12. Fructe proaspete vrac****

13. Cartofi proaspeţi albi vrac

14. Zahăr alb tos până la 1 kg

15. Smântână – 12% grăsime

16. Unt până la 250 grame

17. Magiun până la 350 grame

* Carne pui, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard.

** Carne porc, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc.

*** Legume proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi.

**** Fructe proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă.

Înțelegem rațiunea unei asemenea măsuri, problema este că rezultatele acesteia nu sunt cele așteptate, și nu sunt pentru că se acționează împotriva legilor economice. Atâta vreme cât avem o economie de piață în care actorii economici se manifestă în mod liber, asemenea măsuri administrative nu vor da rezultat. Agenții economici vor încerca diferite soluții care să le reducă pierderile, dar în același timp să și respecte legislația (vezi reducerea sau creșterea infimă a gramajului, creșterea prețurilor la alte produse similare etc.), pe de o parte, iar pe de altă parte se poate ajunge chiar la lipsa produselor respective de pe piață. Un alt aspect este legat de verificarea condițiilor din OUG 67/2023. Aici mă gândesc la cota de adaos comercial pe care îl pot practica procesatorii și comercianții cu amănuntul (20%), mai precis fac referire la determinarea cheltuielilor directe și indirecte în conformitate cu OMFP 1826/2003 privind aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune. A determina cheltuielile indirecte într-o companie complexă, cu multe activități nu este un lucru foarte simplu și nu știu câtă acuratețe poate avea un asemenea demers. Și să nu uităm, într-o companie mai avem, pe lângă cheltuieli directe și indirecte, cheltuieli de desfacere și cheltuieli generale de administrație. Cu astea cum facem? Pentru că ordinul invocat de OUG 67/2023, respectiv OMFP 1826/2003, cuprinde și cheltuielile de desfacere și cele generale de administrație. Le suportă companiile? Este treaba lor să facă protecție socială sau a guvernului? Eu zic că a guvernului! Și ar putea să o facă foarte simplu, prin reducerea TVA la produsele care intră sub incidența plafonării adaosului comercial. Prin această măsură piața ar funcționa normal, pe baza cererii și a ofertei, nu am încărca cu birocrația verificării costurilor, care este o muncă complexă, de durată, atât companiile cât și instituțiile cu atribuții de control, poate am scuti și de procese în instanță, efectul fiind imediat, respectiv reducerea prețurilor. Da, numai că guvernul vrea să fie și sătul și cu slănina în pod, adică să încaseze în continuare TVA majorat, dar să și scadă prețurile, ceea ce, într-o economie de piață reală, nu prea merge. Poate în una dirijată, dar nu cred că vrem să ajungem din nou acolo unde am fost în 1989! Sper că nu!

Alexandru Tamba

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi cotidianul Curierul Naţional. www.curierulnational.ro