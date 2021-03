Promovare remarcabilă a vinului moldovenesc în SUA

În contextul creșterii interesului unor medii de afaceri americane, în special din domeniul vitivinicol, pentru regiunea Europei de Est, compania americano-română OenoCo International împreună cu Centrul Interregional de Advocacy și Diplomație din Chișinău au realizat recent o remarcabilă campanie de promovare a sectorului vitivinicol din Republica Moldova în SUA. Potrivit Paulei Stanca, CMS Certified Sommelier & Ambassador of Eastern European Wines, ”profesioniștii americani din domeniul vinului privesc Republica Moldova ca pe un potențial furnizor important și o țară cu oportunități remarcabile pentru investiții străine în domeniul vinului. SUA ar putea deveni una dintre destinațiile de export de vin din Republica Moldova. Totodată, infuzia de capital din exterior, inclusiv american, ar spori performanța exportului de vin din această țară”.

”Ne bucură foarte mult faptul că avem mesaje prin care este manifestat interesul pentru sectorul vitivinicol din Republica Moldova din partea unor organizații, companii și centre de profil din SUA. Aș aminti aici Camera de Comerț din Hampton, compania Fred Dex MS Consulting, Taste Magazine, Fortiuse Brands US Importing, Tinios Pro Hospitality Group, Romanian Garden din New York, Horizon Beverage Co, ca să dau doar câteva exemple”, a declarat dr.Antoniu Martin, președinte al Centrului Interregional de Advocacy și Diplomație din Chișinău.

Interesul crescut, precum și intenția de a pune față în față producătorii de vin din Europa de Est cu importatori, specialiști și consultanți în domeniu din Occident, au dus la organizarea în această primăvară a unui forum economic internațional: ” Industria vinului în Europa de Est: provocări, realități și perspective”, eveniment la care sunt așteptate foarte multe crame și podgorii din Republica Moldova.

M.S.

(P)