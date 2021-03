Programele IMM Invest și IMM Factor au fost prelungite

Guvernul a aprobat, la sfârșitul săptămânii trecute, continuarea programelor IMM Invest și IMM Factor pentru susținerea activității economice. De asemenea, pentru Agro IMM Invest Executivul a alocat un plafon de garanții de 1 miliard de lei. Referitor la această decizie, premierul Florin Câți a spus: „Mergem mai departe cu programul IMM Invest România, prin care statul acordă garanții pentru creditele contractate de microîncreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii, în scopul finanțării investițiilor și pentru asigurarea capitalului de lucru. Am decis să prelungim termenul până la care pot fi emise contracte de garanție/acorduri de finanțare până la data de 30 iunie 2021, plata grantului urmând să fie efectuată până la 30 iunie 2022. Programul început anul trecut are succes, având în vedere că în 2020 au fost acordate aproximativ 25.600 de credite cu o valoare de peste 14 miliarde de lei, ceea ce implică garanții de aproape 12 miliarde de lei. Bugetul total al acestei scheme de finanțare de care vor beneficia aproximativ 59.000 de IMM-uri este de 1,8 miliarde lei. Pentru 2021 am alocat un plafon de garanții de 15 miliarde lei, din care 1 miliard este destinat finanțării programului IMM Invest A, un subprogram destinat susținerii întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar. Dacă va exista solicitare din partea fermierilor, vom majora acest plafon”, a spus șeful Executivului.

