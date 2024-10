Prin Sălaj vor circula trenuri private

CFR Călători a lansat licitația pentru închirierea de automotoare diesel pentru operarea trenurilor din mai multe zone ale țării. Valoarea maximă la care poate ajunge acordul este de 275,9 milioane lei. Ofertele pot fi depuse până pe 9 decembrie, urmând ca atribuirea să aibă loc în prima parte a anului 2025.

Procedura pentru închirierea de automotoare diesel (DMU) pentru trenuri de scurt și mediu parcurs este împărțită în 2 loturi, astfel:

Lot 1 – ,,Lot I – Închiriere de Automotoare Diesel (DMU)autorizate pentru operarea trenurilor de călători pe infrastructura feroviară publică din România pentru zona București-Craiova” (Cantităţi estimate pentru Acordul – Cadru sectorial Lot I -min. 3 buc AM inchiriat – max. 26 buc AM inchiriat. Cantitati estimate pentru cel mai mare contract subsecvent Lot I- min. 5 buc AM inchiriat. – max. 21buc AM inchiriat.)

Lot 2 – ,,Lot II – Închiriere de Automotoare Diesel (DMU)autorizate pentru operarea trenurilor de călători pe infrastructura feroviară publică din România pentru zona Cluj-Iași” (Cantităţi estimate pentru Acordul – Cadru sectorial Lot II -min. 3 buc AM inchiriat – max. 16 buc AM inchiriat. Cantitati estimate pentru cel mai mare contract subsecvent Lot II- min. 5 buc AM inchiriat. – max. 11buc AM inchiriat.)

Tehnic, automotoarele trebuie să fie vechi de maxim 27 de ani și să poată circula cu minim 100 km/h, cu minim 2 vagoane, având o capacitate de cel puțin 100 de locuri. Automotoarele vor fi dotate cu prize de 220V, aer condiționat atât în posturile de conducere cât și în salonul călătorilor, precum și cu afișaje interioare și exterioare pentru informarea călătorilor. Primul automotor trebuie livrat în maxim 6 luni, în timp ce întregul lot trebuie livrat în maxim 1 an de la semnarea acordului.

Ca rute, automotoarele vor circula astfel:

– București – Pitești

– Pitești – Curtea de Argeș

– Pitești – Craiova

– Pitești – Golești – Parc Krețulescu

– Craiova – Vidin

– București – București Progresu – Giurgiu Oraș

– Giurgiu – Videle

– București – Titu – Târgoviște

– București – Urziceni

– Sărmășag – Zalău

– Jibou – Zalău

– Aleșd – Oradea

– Satu Mare – Caeri

– Baia Mare – Jibou

– Baia Mare – Satu Mare

– Săcuieni Bihor – Sărmășag

– Carei – Zalău

– Sărmășag – Satu Mare

– Jibou – Săcuieni Bihor

– Cluj Napoca – Jibou

– Oradea – Halmeu

– Baia Mare – Cluj Napoca

– Oradea – Timișoara Nord

– Iași – Ungheni Prut

– Iași – Scânteia

– Iași – Vaslui

– Iași – Bârlad

– Suceava – Dornești – Putna

– Iași – Galați

Precedura de achizitie sectoriala se va finaliza cu incheierea unui acord cadru de furnizare pentru o perioada de 36 luni cu unul sau mai mulți operatori economici. Acordul cadru se poate încheia cu mai mulți operatori economici pe fiecare lot, numărul maxim va fi de 5 operatori economici. Încheierea contractelor subsecvente este condiționată de obținerea acordului de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară pentru utilizarea, la formarea trenurilor cuprinse în Contractul de Servicii Publice aprobat prin H.G. nr. 1453/2022, a automotoarelor Diesel (DMU) ce vor fi închiriate, în maxim 90 de zile de la data semnării acordului cadru. În situația în care entitatea contractantă nu obține acordul de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară, Acordul-cadru va înceta de drept, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti.