Prețul porcilor a scăzut la jumătate: România are cea mai ieftină carne din UE

Un kilogram de carne de porc costa, la mijlocul lunii trecute, în medie, 1,1 euro, cu aproape 48 la sută mai puțin decât în perioada similară a anului trecut, cu 24 la sută mai puțin decât în luna precedentă și cu 7,3 la sută mai puțin decât în urmă cu o săptămână. Astfel, potrivit celor mai recente date ale Comisiei Europene, în România a fost raportat cel mai mic preț la poarta fermei dintre statele membre, în condițiile în care am înregistrat și cea mai abruptă depreciere în ultima lună. Dacă ne raportăm la media statelor UE, în săptămâna analizată, prețurile erau cu aproape 28 la sută mai mici față de anul trecut, dar în ușoară creștere față de luna și săptămâna trecută. În medie, prețul la carnea de porc din UE era de 1,33 de euro kilogramul. Cel mai scump porc la poarta fermei se găsește în Suedia – 1,99 de euro kilogramul. În România, un preț similar cu cel de acum, de 1 euro kilogramul carcasa tip S, a mai fost înregistrat la începutul lunii februarie 2019. Prețul de comercializare la porcul românesc, la poarta fermei, urmează cursul european și în special pe cel din Germania, cel mai mare producător din acest domeniu. Și fermierii germani au scăzut prețul cu peste 34 la sută față de perioada similară a anului trecut. Analiștii europeni vorbesc despre o saturație a pieței europene în condițiile în care China și celelalte state asiatice, cei mai mari consumatori mondiali de carne de porc, nu cumpără din statele unde evoluează pesta porcină africană, ca Germania, de exemplu. În plus, conform ultimelor raportări trimestriale ale Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA), producția mondială de carne de porc ar putea crește cu 4 la sută în 2021 la 102 milioane de tone. Creșterea producției în China este de așteptat să fie de 9 la sută, după un 2020 cu producții mai mici din cauza pestei. Totuși, producția ar fi în continuare cu mult sub nivelul anterior epidemiei. Teoretic, un preț mai mic la poarta fermei ar putea însemna un preț mai mic și la raft. Practic, cifrele din vânzări disponibile pentru România indică faptul că ceea ce se întâmplă la poarta fermei nu influențează și ce se întâmplă pe raft. Spre exemplu, potrivit unei analize a companiei de analiză de date RetailZoom, în perioada ianuarie – octombrie 2020, prețurile de la raft la carnea crudă de porc s-au majorat cu 13 la sută față de perioada similară a lui 2019, în timp ce la mezelurile din carne de porc creșterea a fost de 14 la sută. Aceasta în contextul în care, potrivit aceluiași studiu “RetailZoom”, prețul total al cărnii crude (indiferent de sortiment) s-a majorat în perioada analizată cu 11 la sută, în timp ce mezelurile în general s-au scumpit cu 15 la sută. Prețul mediu din perioada ianuarie – octombrie 2020 pentru carnea crudă de porc (proaspătă sau congelată) a ajuns astfel la 17,9 lei pe kilogram, în timp ce prețul medu al mezelurilor din carne de porc a ajuns la 29,2 lei pe kilogram. În plus, un preț foarte mic la poarta fermei îi poate destabiliza din punct de vedere financiar pe fermieri. România produce 39 la sută din necesarul de consum de carne de porc, ceea ce înseamnă că sectorul are nevoie de investiții masive pentru a ne putea asigura consumul din intern. Ultimele date ale Comisiei Europene indică, însă, că s-a ajuns la un minim în ceea ce privește sumele cu care un fermier rămâne de pe urma unui porc, după ce și-a acoperit cheltuielile cu achiziția purcelului și hrana acestuia.

