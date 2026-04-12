Pensionarii sălăjeni cu pensii sub 3.000 de lei ar putea primi bani în plus

Pensionarii sălăjeni cu venituri reduse ar putea avea parte de un sprijin financiar din partea statului român. Această măsură îi vizează pe cei ale căror pensii lunare nu depășesc suma de 3.000 de lei.

Potrivit Casei Județene de Pensii, scopul acestui ajutor îl reprezintă susținerea categoriilor vulnerabile în contextul economic actual. Surplusul financiar va fi acordat în mai multe sume, în funcție de nivelul veniturilor lunare dobândite de fiecare pensionar.

Astfel, cei cu pensii de până la 1.500 de lei vor beneficia de un sprijin de 1.000 de lei, cei cu pensii cuprinse între această sumă și 2.000 de lei vor primi 800 de lei, iar 600 de lei vor reveni celor cu venituri lunare de până în 3.000 de lei.

Potrivit autorităților, plata va avea loc de două ori pe an, în două tranșe, prima urmând să fie acordată în luna mai, iar cea de-a doua în decembrie, în pragul sărbătorilor.

De asemenea, ajutorul este acordat pensionarilor cu domiciliul pe teritoriul României, iar acest mecanism îi include și pensionarii de urmaș. Pentru acest sprijin nu va fi necesară depunerea de documente.