Pensiile vor fi înghețate la nivelul anului 2024 până, cel puțin, în anul 2026

Deși se fac tot felul de speculații, iar politicienii întrețin aceste speculații, cum că pensiile vor fi înghețate doar până la aprobarea bugetului pe anul 2025, urmând ca acestea să fie indexate așa cum prevede Legea 360/2023, respectiv cu indicele de inflație aferent anului anterior celui precedent, atenție!, nu anului precedent, plus 50% din creșterea reală a salariului mediu brut, adevărul este că în anul 2025 pensiile nu vor crește, ele vor fi înghețate pe tot parcursul anului 2025. Acest lucru reiese foarte clar din ordonanța ,,trenuleț” discutată pe 27.12.2024 în ședința de guvern. Iată ce prevede această ordonanță în ceea ce privește pensiile din sistemul public de pensii:

,,Art.XVIII – (1) În anul 2025 valoarea punctului de referință se menține la nivelul de 81 lei.

(2) Prevederile alin. (3) – (5) și alin. (7) – (8) ale art.(8) din Legea 360/2023 privind sistemul public de pensii se aplică începând cu 2026.”

La aliniatele menționate mai sus din Legea 360/2023 se arată:

,,(3) Începând cu anul următor intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de referinţă se majorează anual, la începutul fiecărui an, în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.

(4) În situaţia în care unul dintre indicatorii prevăzuţi la alin. (3) are valoare negativă, la stabilirea valorii punctului de referinţă se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă.

(5) În situaţia în care indicatorii prevăzuţi la alin. (3) au valori negative se păstrează ultima valoare a punctului de referinţă.

…….

(7) Începând cu anul 2025, procentul de majorare rezultat din aplicarea prevederilor alin. (3) – (5) nu poate fi mai mare decât procentul de creştere al veniturilor din contribuţiile de asigurări sociale la buget sau rata medie anuală a inflaţiei din ultimii 2 ani, indicatori definitivi, cunoscuţi în ultimii 2 ani anteriori, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică, situaţie în care se acordă procentul cel mai avantajos.

(8) În luna iunie a fiecărui an, Consiliul Fiscal întocmeşte un raport referitor la respectarea regulilor de majorare a valorii punctului de referinţă, conform alin. (3) – (5), precum şi la eventualele abateri de la regula de majorare şi impactul financiar determinat de acestea. Raportul se publică pe site-ul Consiliului Fiscal.”

Or, aceste indexări prevăzute în Legea 360/2023 se vor aplica, conform ordonanței, doar din 2026. Deci, este clar, în 2025 pensionarii vor rămâne cu pensiile din 2024. Ce este mai grav este faptul că și în cazul în care s-ar fi indexat pensiile de la 1 ianuarie 2025, această indexare era cu rata inflației din 2023 (10,4%) plus 50% din creșterea reală a salariului mediu brut (aproximativ 2%), deci undeva pe la 12,4%, nu ar fi cuprins și anul 2024. Or, inflația din 2024, care în noiembrie 2024 ajunsese la 5,1%, a erodat în continuare veniturile românilor, așadar de la 01.01.2025 nu se acoperă inflația din 2023, ce să mai vorbim de cea din 2024.

Alexandru Tamba

