Pensiile sălăjenilor, plătite în avans pentru Sărbătorile Pascale

Sărbătorile Pascale vor avea loc în luna aprilie, iar pensiile sălăjenilor vor fi plătite în avans luna viitoare.

Paștele Ortodox este sărbătorit anul acesta în data de 12 aprilie, motiv pentru care Casa Națională de Pensii Publice a întreprins toate demersurile necesare pentru asigurarea sumelor destinate plății în avans a pensiilor și indemnizațiilor achitate prin intermediul caselor teritoriale de pensii, precum și pentru tipărirea și expedierea taloanelor de pensii către oficiile poștale, în vederea distribuirii.

Totodată, au fost transmise comunicări către Poșta Română și instituțiile bancare cu care CNPP are încheiate convenții de distribuire și plată a pensiilor.

În aceste condiții, având în vedere celebrarea sărbătorii pascale, toate pensiile achitate prin intermediul poștei vor fi distribuite până la data de 9 aprilie, iar conturile bancare ale beneficiarilor care au optat pentru această modalitate de plată vor fi alimentate în data de 8 aprilie.