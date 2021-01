Pandemia și Brexitul nu-i vor împiedica pe români să lucreze în Marea Britanie

Lucrătorii sezonieri din țara noastră pot să muncească anul acesta în Marea Britanie, în condițiile în care viza va asigura o şedere de până la şase luni, potrivit unui mesaj al Ambasadei Marii Britanii în România. Românii, prin care autoritățile engleze transmit că românii vor fi bineveniți în Marea Britanie și după Brexit, respectiv ieșirea țării din Uniunea Europeană. Programul pentru lucrătorii sezonieri a fost extins, astfel încât, cei care au în plan să muncească în acest an în Regatul Unit, o vor putea face, însă în condiții speciale impuse de pandemia de coronavirus. „Cetăţenii români care caută muncă sezonieră în Marea Britanie vor fi bineveniţi în 2021. Proiectul pilot pentru muncitoriii sezonieri. Lansat iniţial în 2019, a fost extins şi prelungit pentru un an, pentru cei care doresc să vină să lucreze la fermele din Marea Britanie pentru o perioadă de până la şase luni”. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a Ambasadei Marii Britanii la București. Ambasada precizează că mai multe informaţii, inclusiv cerinţele de viză, sunt disponibile pe platforma online a ambasadei. Potrivit site-ului Guvernului britanic, cei interesaţi pot solicita o viză de lucrător sezonier. Aceasta acoperă o perioadă de şase luni. În acest sens, aplicanţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, printre care să fie majori şi să aibă dovada că se pot întreţine financiar pe durata şederii. Este necesară prezentarea unui “certificat de sponsorizare”, iar mai multe date despre acest document pot fi obținute de la ambasadă. Cei interesaţi pot solicita viză cu cel mult trei luni înainte să înceapă efectiv să lucreze ca sezonieri pe teritoriul Marii Britanii. Costul vizei este de 244 de lire sterline. Persoanele care au primit acest tip de viză nu pot accepta un loc de muncă permanent, nu pot avea un al doilea loc de muncă, nemenţionat în certificatul de sponsorizare, şi nu pot aduce membri ai familiei în Marea Britanie. Pe de altă parte, oamenii de știință din Marea Britanie, țară grav lovită de pandemie, îndeamnă guvernul să dispună prin lege creșterea distanței sociale până la trei metri. Membrii grupului consultativ științific SAGE doresc ca măsura distanțării între persoane să fie modificată, iar oamenii să stea la o distanță de trei metri metri unul de celălalt. Propunerea a venit atunci când ministrul Sănătății a criticat cetățenii care au încălcat regulile de distanțare. Acesta a spus că „nu va exclude acțiuni suplimentare, dacă este necesar”. Totuși, autoritățile au spus recent că nu există planuri actuale de modificare a regulilor de distanțare, dar că situația este monitorizată permanent și ținută sub control.

