Ordonanța majorărilor de impozite și taxe afectează și ONG-urile

Alexandru Tamba

Efectele ordonanței care mărește impozitele și taxele, dar care elimină și mai multe facilități fiscale, vor afecta grav activitatea organizațiilor nonprofit. Acest lucru se va întâmpla din cauza eliminării creditului fiscal pentru plătitorii de impozit pe profit care sponsorizează ONG-urile în limitele stabilite în prezent prin Codul Fiscal, același lucru întâmplându-se și pentru plătitorii de impozit pe venit, respectiv pentru microîntreprinderi. Ordonanța care se preconizează a se da curând abrogă art.25, alin.(4), lit.i, care spune astfel: ,,i) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat, cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;

2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

În cazul sponsorizărilor efectuate către entităţi persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unităţi de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de prezenta literă, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit alin. (41)”.

De asemenea, se abrogă și art.56, alin.1^1, care spune: ,,(11) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (41), precum şi microîntreprinderile care acordă burse elevilor şcolarizaţi în învăţământul profesional – dual în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective”.

Dacă ordonanța se va publica în această formă, companiile nu vor mai sponsoriza ONG-urile, organizații care participau la construcția de spitale, la plata unor acte medicale, la sponsorizarea de activități sportive și culturale etc.

Și când te gândești că deunăzi premierul avea în vedere sponsorizarea căminelor de vârstnici, precum și a persoanelor cu dizabilități, asta în contextul celor întâmplate la azilele groazei. Păi, ne cam contrazicem, nu?

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi cotidianul Curierul Naţional. www.curierulnational.ro