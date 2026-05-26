Milioane de PET-uri, sticle și doze, returnate de sălăjeni într-o singură lună

Sistemul de Garanție-Returnare însumează, la ora actuală, peste zece miliarde de ambalaje returnate, în mai puțin de trei ani de la implementarea programului la nivel național.

Media zilnică a ambalajelor colectate este de 11 milioane de bucăți, iar dacă ne raportăm la cifrele lunii trecute, au fost reciclate în punctele de colectare peste 400 de milioane de ambalaje, în cantitate totală de aproape 30.000 de tone de PET-uri, sticlă și metal. Toate acestea ajung în fabricile destinate reciclării.

Milioane de ambalaje reciclate de sălăjeni

Dacă ne raportăm la nivel local, în urmă cu două luni, sălăjenii s-au mobilizat și ei în a recicla și de a-și redobândi cei 50 de bani pentru fiecare PET, sticlă sau ambalaj de metal achiziționat. În februarie, consumatorii din Sălaj au reciclat 1.526.509 PET-uri din plastic, în cantitate totală de 54.235 de kilograme, 1.002.418 recipiente de metal, în cantitate totală de 13.697 de kilograme, iar alte 517.231 de sticle, în cantitate de 122.396 de kilograme, potrivit rapoartelor oficiale ale ReturRO.

Impact la nivel economic

Impactul SGR se simte la nivel economic, pentru că sistemul a ajuns să genereze valoare economică și să susțină o întreagă industrie care se dezvoltă pe orizontală. Un calcul pentru 2024 a arătat că SGR a contribuit cu aproximativ 1,49 miliarde lei la PIB, adică aproape 0,1%. În acest caz este vorba despre investiții în centre regionale, despre materie primă care rămâne în țară, în industrie, despre mii de locuri de muncă noi și despre o economie care începe să recupereze resurse.

RetuRO a apărut ca un parteneriat public-privat pentru a implementa Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) în România. Compania a fost înființată de asociațiile producătorilor de băuturi și ale comercianților, alături de statul român. Compania a fost formată ca o societate administrată în sistem dualist, având la bază principiul not-for-profit, ceea ce înseamnă că, prin actul constitutiv, și-a asumat obligația de a reinvesti eventualul profit exclusiv în dezvoltarea sistemului.

