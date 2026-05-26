Dispare școala profesională. Ce se întâmplă în Sălaj

Începând cu noul an școlar, în România dispare clasa a IX-a de învățământ profesional și se transformă în clasă de liceu, potrivit ultimelor modificări legislative, a anunțat azi Inspectoratul Școlar Sălaj în cadrul unei întâlniri la Instituția Prefectului Sălaj. După trei ani de studiu, elevii din clasele profesionale vor putea alege să obțină un certificat de calificare care le va fi de ajutor la angajare sau vor putea continua studiile și să susțină examenul de Bacalaureat. La rândul lor, reprezentanții mediului de afaceri prezenți la ședință au arătat că îi interesează în primul rând nivelul de pregătire și mai puțin forma de organizare în care sunt cuprinși elevii. Oricum, școala profesională era aproape dispărută din peisajul educațional românesc. E și vina părinților, pentru că cei mai mulți voiau oricum să-și trimită copiii la liceu, interesul pentru școli profesionale fiind destul de scăzut. Interesant, nu? Asta și în condițiile în care cu greu găsești un instalator bun, un electrician sau alți profesioniști de care ai nevoie, iar serviciile oferite de acești meseriași sunt tot mai scumpe.

