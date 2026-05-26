Spectacol-concert și proiecție de film documentar, la Bădăcin: „Cântecul memoriei și eroii rezistenței de la Nucșoara”

Localitatea Bădăcin va găzdui, lunea viitoare, spectacolul-concert „Cântecul memoriei și eroii rezistenței de la Nucșoara”. Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău îi invită pe sălăjeni să participe la evenimentul organizat de Fundația Culturală Memoria din București și Casa Memorială „Iuliu Maniu” din Bădăcin, ce va avea loc în 1 iunie, începând cu ora 16, la Casa Memorială. Programul va include momente artistice și proiecția unui film documentar, după cum se arată în program:

Spectacol-concert „Cântecul memoriei”,

Ioana-Raluca Voicu-Arnăuțoiu – vioară,

Cristina Chirvasie – lectură,

Proiecția filmului documentar „Toma Arnăuțoiu. Aripa din stâncă”, în regia Cristinei Chirvasie. Moderator: Ana-Maria Borz.

Memorie, rezistență și valori

„Vă așteptăm să luați parte la un eveniment dedicat memoriei, rezistenței și valorilor care au marcat istoria recentă a României, într-un spațiu simbolic al culturii și identității naționale”, transmit repprezentanții instituției.

La 35 de ani de la înființarea Fundației Culturale Memoria, marcați în 2026 sub egida „MEMORIA 35”, organizația și-a propus desfășurarea unei serii de evenimente aniversare în București și în țară.

În 1991, Banu Rădulescu (1924–1998), fost deținut politic, medic și scriitor, a înființat Fundația Culturală Memoria pentru a susține apariția publicației trimestriale „Memoria – revista gândirii arestate”. Primul număr al revistei a apărut în septembrie 1990 și continuă să fie publicat fără întrerupere.

Artă și cercetare

Ioana-Raluca Voicu-Arnăuțoiu, fiica lui Toma Arnăuțoiu și a Mariei Plop, este violonistă, doctor în muzică și, din 2025, președinta Fundației Culturale Memoria. Susține concerte și recitaluri în țară și în străinătate și este preocupată de cercetarea istoriei recente a României.

Din 2002 este cercetător acreditat al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și participă la simpozioane și conferințe internaționale dedicate istoriei recente. A publicat volume documentare și lucrări dedicate rezistenței anticomuniste și istoriei muzicii românești.

Este, de asemenea, autoarea unor expoziții de documente și fotografii și coordonatoarea unor proiecte dedicate recuperării memoriei istorice.

Promovarea reperelor culturale

Cristina Chirvasie este regizor de teatru și film, producător de documentare, scenarist și scriitor. În 2016 a inițiat proiectul cultural și educațional „Revoluția Modelelor”, prin care promovează repere culturale și spirituale românești.

De-a lungul carierei, a colaborat cu Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune și a ocupat funcții de conducere în televiziune. Este membră UNITER și UCIN.

Casa Memorială „Iuliu Maniu” din Bădăcin este un monument memorial cu valoare istorică, legat de personalitățile și evenimentele care au marcat acest loc. La 8 februarie 1941, Iuliu Maniu și-a donat averea Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice de Oradea, cu scopul educării și formării tinerilor.

După arestarea lui Iuliu Maniu, în 1947, imobilul a fost confiscat și a avut, succesiv, mai multe destinații. Între 2015 și 2019 au fost realizate lucrări de reabilitare, iar din 6 decembrie 2022 Casa Memorială este administrată de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și poate fi vizitată zilnic.