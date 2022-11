Michelin Zalău va avea propria centrală fotovoltaică

Michelin România a anunțat începerea unui proiect investițional major. Proiectul vizează dezvoltarea propriului parc fotovoltaic pe acoperișul unei construcții din uzina Michelin Anvelope Zalău. Obiectivul proiectului este producția de electricitate pentru consumul propriu.

Compania a accesat grantul acordat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE și Norvegian 2014-2021, în cadrul « Programului de Energie din România», pentru proiectul „Centrală fotovoltaică pentru consumul propriu” care va fi demarat la începutul anului 2023. Grantul finanțat este în valoare de 506.397 de euro și reprezintă 45 la sută din cheltuielile necesare proiectului de generare energie pentru consumul propriu, valoarea totală a proiectului fiind de peste un milion de euro. Proiectul constă în dezvoltarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de 0.99 MW, în 1.824 de module cu capacitatea de 545 Wp amplasate pe acoperișul unei construcții din uzina Michelin Anvelope Zalău. Producția anuală este estimată la 1.041 MWh pe an. Conform estimărilor, proiectul va permite o reducere a emisiilor de carbon de 318 tone pe an. Termenul stabilit pentru finalizarea lucrărilor este data de 30 septembrie 2023. Obiectivul proiectului este producția de electricitate pentru consumul propriu pentru punctul de lucru Michelin Anvelope din Zalău, parte din Michelin România, pentru valorizarea surselor de energie regenerabile prin producția de energie verde și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Compania Michelin a mai anunțat că este dedicată îmbunătățirii sustenabile a mobilității bunurilor și persoanelor prin producția, distribuția și comercializarea de anvelope pentru fiecare tip de vehicul. Grupul Michelin și-a început activitatea în România în august 2001. În prezent, Michelin are în România peste 4.500 de angajați, trei fabrici, două la Zalău și una la Florești, o rețea comercială și un centru de servicii partajate. Începând cu anul 2018, Bucureștiul a devenit centru de coordonare a regiunii Europa Centrală (21 țări). Cu scopul de a-și reduce impactul asupra mediului, Grupul Michelin s-a angajat să reducă emisiile de carbon de la toate instalațiile sale de producție cu 50 la sută până în 2030 comparativ cu 2010, scopul final fiind de a atinge neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2050.

Fotografie cu caracter ilustrativ