Medicii de familie, la un pas de grevă

În data de 16 ianuarie, la Colegiul Medicilor din Sălaj a avut loc ședința în urma căreia s-a luat o decizie legată de diminuările de venituri decise de guvernanți de la începutul acestui an. Medicii de familie sălăjeni au decis să se alinieze poziției și acțiunilor întreprinse de colegii lor din țară. Doleanțele sunt cât se poate de clare – nu se dorește o mărire a plafoanelor alocate per pacient, ci se solicită revenirea la condițiile și tarifele din anul 2023. Pentru data de 18 ianuarie este programată o întâlnire a Consiliului Național al Medicilor de Familie cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Cu toate acestea, conducerea Colegiului Medicilor din Sălaj este de părere că negocierile nu au cum să aibă o finalitate pozitivă, pornind de la faptul că CNAS a primit un buget fix și, prin urmare, nu are cum să-l mărească fără acordul sau aprobarea Ministerului Sănătății și al guvernanților. În condițiile în care nu se va găsi nicio soluție sau formulă pentru a se reveni la sumele anterior decontate, vicepreședintele Colegiului Medicilor din Sălaj – dr. Alexandru Csakvari ne-a informat că „se va ajunge ca la 1 februarie să nu se semneze actele adiționale cu CNAS. De asemenea, se poate ajunge chiar și la o grevă generală în sistem, însă acesta ar fi un scenariu groaznic în condițiile în care, așa după cum am mai afirmat, ne aflăm în plin sezon de viroze, gripe, pneumonii, enterocolite și enteroviroze periculoase. În acest moment, noi lucrăm la o capacitate de peste 100% și nu suntem plătiți pentru asta. După cum știți, există un plafon stabilit cu numărul zilnic de pacienți pe care un medic de familie îi poate consulta și care se pot deconta prin Casa de Asigurări. Ceea ce depășește acest plafon nu se mai decontează, iar noi facem muncă voluntară în condițiile în care suntem conștienți că nu îi putem lăsa pe pacienți fără rețete, tratamente sau suportul medical necesar. Și nu acest volum de muncă suplimentar ne deranjează. Ceea ce inflamează spiritele colegilor noștri este decizia de diminuare, cu mai mult de 30% a veniturilor față de anul precedent, în condițiile în care totul s-a scumpit. Mai mult decât atât, ceea ce se încasează într-un cabinet al unui medic de familie nu sunt banii cu care medicul pleacă acasă, există atât de multe cheltuieli de plătit pentru a putea susține un astfel de cabinet și eu cred că guvernanții exact asta nu înțeleg”. Totodată, conducerea Colegiului Medicilor din Sălaj atrage atenția că un cost pentru tratarea unui pacient în spital pentru boli sezoniere este de sute de ori mai mare decât cel decontat în cabinetul medicului de familie. Prin urmare, decizia guvernanților de a reduce veniturile înregistrate de medicii de familie, precum și de către personalul din ambulatoriul de specialitate, nu face decât să scadă interesul medicilor de familie din județ și din țară pentru a menține aceste cabinete pe linia de plutire. De asemenea, ar trebui să ținem cont că în Sălaj peste 50% din medicii de familie se află în prag de pensionare, ceea ce ridică o problemă majoră legată de continuitatea desfășurării activității medicale pe termen mediu și lung. Altfel spus, în curând nu va mai fi cine să ne trateze, iar boala vine fără să ceară acordul cuiva. Prin urmare, dr. Alexandru Csakvari este de părere că „este necesar ca situația tensionată a medicilor de familie precum și acelor care lucrează în ambulatoriul de specialitate să se rezolve cât mai curând. Dacă se dorește, sunt sigur că se pot găsi soluții în acest sens, cert este că în aceste condiții nu se poate continua activitatea. Din păcate, dacă doleanțele noastre rămân nerezolvate, pacienții sunt cei care vor avea de suferit, iar Ministerul Sănătății va face un atentat la siguranța populației. În condițiile în care pacienții își plătesc lunar toate contribuțiile și taxele medicale impuse de stat, atunci se impune ca și statul să-l respecte pe bolnav și să-i asigure gratuit dreptul de a fi consultat și de a fi tratat”.

