Magazin Sălăjean, din nou locul I

Camera de Comerț și Industrie (CCI) Sălaj a realizat și în acest an „Topul Judeţean al firmelor” – ediția a XXVIII – a. În acest an, în județul Sălaj au obținut premiul I – 446 de firme, din totalul celor peste 37.570 de firme care își desfășoară activitatea în cele mai diverse domenii. La capitolul Servicii, secțiunea “Activități editare a ziarelor”, S.C. Simar S.R.L. editor al cotidianului Magazin Sălăjean a obținut din nou premiul I, fiind singurul premiu obținut de o firmă din Sălaj pe acest segment. Printre cele peste 440 de firme de top din județ, care s-au făcut remarcate în acest an prin activitatea și performanțe realizate, amintim: Inserco Resurse SRL, Liperfa Tex SRL, Angar Prod, Protherm Com SRL, Silcotub SA, Mag Instalmont SRL, Granital B&B SRL, Rom Dinarom SRL, Winding&Production SRL, Clio SRL, Tur Cento Trans SRL, Zamfira Com SRL, Euro-Activ SRL, Multicom SRL, West Oil SRL şi multe altele. “Topul judeţean al firmelor – Sălaj 2020” a fost realizat în baza prevederilor metodologiei unice, aprobată de conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR). Conform metodologiei, sunt admise entitățile care sunt comercianți conform legii și îndeplinesc simultan următoarele condiții referitoare la datele din bilanțul depus pentru anul anterior: profit din exploatare pozitiv, cifră de afaceri de minim 100.000 de lei în cazul microîntreprinderilor și minim 250.000 de lei în cazul celorlalte entități.

După cum a explicat Paul Morar, preşedintele CCI Sălaj, anul 2021 este unul al provocărilor majore. Este un test al competitivității și al determinării companiilor, dar și un test al colaborării autorităților și companiilor în jurul unui obiectiv vital: asigurarea stabilității economice a județului Sălaj. “Continuitatea activităților economice a fost și rămâne vitală pentru depășirea acestei perioade dificile. Economia nu s-a oprit, iar oamenii de afaceri au căutat soluții de adaptare din mers la noua realitate. De asemenea, consider că sunt oportunități care pot fi fructificate, unele dintre ele au apărut chiar în această perioadă a crizei, și că avem capacitatea de a face acest lucru, pentru a reuși cu adevărat să dezvoltăm mediul de afaceri. În acest context dificil din 2020-2021, CCI Sălaj este un susținător puternic al intereselor comunității de afaceri. Doar pentru că este o perioadă dificilă, nu trebuie uitate performanțele înregistrate de companiile sălăjene în 2020. Dimpotrivă, ele trebuie cunoscute de autorități și opinia publică, deopotrivă”, a precizat preşedintele CCI Sălaj.

Topul Județean al Firmelor – unul cu tradiţie

Topul Județean al Firmelor 2020 este o ediție specială care aduce la loc de cinste munca și performanța celor care țin pornit motorul economiei. CCI Sălaj realizează începând din anul 1994 acest top, fiind singura instituție abilitată printr-o lege organică să stabilească o astfel de ierarhie la nivelul întregii țări. Topul Județean al Firmelor, clasament de tradiție realizat de CCI Sălaj, marchează și în anul 2021 rezultatele din economia sălăjeană şi consolidează cultura de business din județ oferind distincții celor mai performante companii care au o importanță majoră în economia sălajeană. “Felicit toate companiile care sunt premiate. Știu că ați trecut printr-o perioadă dificilă și faptul că ați mers înainte, că ați reușit să obțineți rezultate reprezintă un lucru remarcabil și arată capacitatea dumneavoastră de a face față unor provocări la care nu se aștepta nimeni”, a adăugat Paul Morar – preşedintele CCI Sălaj.