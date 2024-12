Luna noiembrie în cifre

BNR anunţă că, la data de 31 octombrie 2024, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la 62.841 milioane de euro, faţă de 65.778 milioane euro la 30 septembrie 2024. Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 8.520 milioane de euro. Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 octombrie 2024 erau de 71.361 milioane de euro, faţă de 73.663 milioane euro la 30 septembrie 2024.

– Cursul francului elveţian atinge cel mai redus nivel al lunii faţă de moneda noastră: 5,2774 lei, conform BNR.

– Euro – la cel mai redus curs al lunii faţă de leu: 4,9747 lei, potrivit datelor BNR.

• 4 noiembrie

– Dolarul – la cel mai mic curs al lunii faţă de moneda noastră: 4,5640 lei, conform BNR.

• 8 noiembrie

– Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României decide următoarele: menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50%; menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an;

– menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

• 13 noiembrie

– BNR anunţă că, în perioada ianuarie-septembrie 2024, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 19.777 milioane euro, comparativ cu 16.063 milioane euro în perioada ianuarie-septembrie 2023. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2.840 milioane euro, balanţa serviciilor – un excedent mai mic cu 1.342 milioane euro, balanţa veniturilor primare – un deficit mai mic cu 66 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare – un excedent mai mare cu 402 milioane euro.

• 14 noiembrie

– Guvernul suplimentează bugetul Ministerului Sănătăţii cu 1,4 miliarde lei – credite bugetare, pentru plata integral, în luna decembrie 2024, a materialelor şi prestărilor de servicii cu caracter medical.

– Gramul de aur, cotat la nivelul minim al lunii: 387,3649 lei, conform BNR.

• 21 noiembrie

– Guvernul aprobă Strategia industrială pentru perioada 2024-2030, care prevede creşterea competitivităţii sectorului industrial prin adoptarea tehnologiilor avansate, promovarea inovaţiei şi tranziţia către economia circulară, susţinerea exporturilor industriale şi a rezilienţei lanţurilor de aprovizionare, precum şi dezvoltarea unei forţe de muncă calificate şi atragerea de investiţii în sectoare cu valoare adăugată ridicată.

– Executivul aprobă Strategia Energetică pentru perioada 2025-2035, care urmăreşte dezvoltarea unui sector energetic sustenabil, competitiv şi sigur, aliniat obiectivelor climatice ale UE.

– Guvernul suplimentează bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale cu 1,6 miliarde de lei, bani utilizaţi pentru plata integrală a pensiilor în luna decembrie 2024. Executivul a mai alocat aceluiaşi minister aproximativ 1,6 miliarde de lei pentru plata alocaţiilor, indemnizaţiilor şi ajutoarelor sociale.

• 22 noiembrie

– Francul atinge cursul maxim al lunii faţă de moneda noastră: 5,3721 lei, potrivit datelor BNR.

– Dolarul – la cel mai ridicat curs al lunii faţă de moneda noastră: 4,7742 lei, potrivit BNR.

– Gramul de aur atinge preţul maxim al lunii: 415,3204 lei, potrivit BNR.

• 24 noiembrie

– Are loc primul tur al alegerilor prezidenţiale, care îi plasează pe primele două locuri pe independentul Călin Georgescu şi preşedinta USR, Elena Lasconi.

– Alegătorii din Bucureşti aprobă cu peste 66% din voturi cele trei aspecte administrative propuse prin referendum de primarul general Nicuşor Dan: distribuirea resurselor financiare între Primăria Capitalei şi Guvern, acordarea autorizaţiilor de construire şi prevenirea consumului de droguri în şcoli.

• 26 noiembrie

– Ministerul Finanţelor Publice informează că deficitul bugetar a ajuns la 109,42 miliarde lei (6,19% din PIB) în primele zece luni ale anului 2024, de la 62,81 miliarde lei (3,91% din PIB) în acelaşi interval din 2023.

– BNR anunţă că masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat, la sfârşitul lunii octombrie 2024, un sold de 707.036,6 milioane lei. Aceasta a crescut cu 1,3% (0,6% în termeni reali) faţă de luna septembrie 2024, iar în raport cu octombrie 2023 s-a majorat cu 10,3% (5,4% în termeni reali).

• 27 noiembrie

– Guvernul aprobă majorarea salariului minim brut pe ţară, care va creşte de la 1 ianuarie 2025 de la 3.700 lei la 4.050 lei. De această măsură ar urma să beneficieze peste 1,8 milioane de angajaţi.

– Executivul adoptă o hotărâre de guvern privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Industria de Apărare 2024-2030, care prevede dezvoltarea unui ecosistem industrial rezilient pentru industria de apărare, punând accent pe modernizare şi cooperare internaţională.

– Guvernul aprobă Strategia Naţională de Supraveghere a Pieţei 2024-2027, care vizează conformitatea produselor comercializate pe piaţă, protecţia consumatorilor şi eliminarea practicilor neconforme. Prin intermediul acesteia se va crea un Punct Naţional de Contact pentru sistemul rapid de alertă RAPEX, vor fi implementate măsuri pentru eficientizarea controalelor pe întregul lanţ de distribuţie, ceea ce va duce la reducerea numărului de produse neconforme existente în piaţa din ţara noastră.

• 28 noiembrie

– Are loc şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) care constată că au existat atacuri cibernetice cu scopul de a influenţa corectitudinea procesului electoral din 24 noiembrie. Membrii CSAT au cerut autorităţilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, celor cu atribuţii în buna desfăşurare a procesului electoral, precum şi organelor de urmărire penală să întreprindă de urgenţă demersurile necesare, conform competenţelor legale, pentru clarificarea aspectelor prezentate în şedinţă.

• 29 noiembrie

– Euro atinge cursul maxim al lunii, faţă de leu: 4,9771 lei, potrivit cifrelor BNR.

– Indicele BET, al celor mai lichide 20 de titluri de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), s-a depreciat cu 6,3% în noiembrie, la 16.345 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a scăzut cu 7,5%, la 3.016 puncte, pe fondul evoluţiilor de pe scena politică.

– Indicele compozit BET-XT, al celor mai lichide 30 de companii ale pieţei noastre, s-a depreciat cu 6,2%, la 1.408 puncte, în vreme ce indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a coborât cu aproape 4,1%, până la 1.176 de puncte.

– Acţiunile Nuclearelectrica s-au depreciat cu aproape 7% luna trecută, compania raportând diminuarea profitului cu 36% în trimestrul al treilea.

– Titlurile OMV Petrom s-au depreciat cu 3,5%. Producătorul de petrol şi gaze a raportat un profit operaţional în scădere cu 37,2%.

– Acţiunile Transgaz s-au depreciat cu aproape 7% în noiembrie, cele ale Transelectrica au coborât cu 5,2%, iar titlurile Electrica – cu 3,1%.

– Acţiunile Banca Transilvania au avut un declin de 6,5% luna trecută, cele ale BRD-Groupe Societe Generale – de 11,4%.

– Titlurile transportatorului de mărfuri pe Dunăre Transport Trade Services au scăzut cu 38,5%, după ce compania a raportat o pierdere trimestrială de 7,9 milioane lei.

– Indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, a avut un recul de 3,3% luna trecută, cea mai mică depreciere dintre coşurile de acţiuni de la BVB.

