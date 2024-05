Luna aprilie în cifre

• 1 aprilie

– BNR anunţă că, la data de 31 martie 2024, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la 64.279 milioane de euro, faţă de 63.128 milioane euro la 29 februarie 2024. Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 6.898 milioane de euro. Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 martie 2024 erau de 71.177 milioane de euro, faţă de 69.368 milioane euro la 29 februarie 2024.

– Gramul de aur, cotat la nivelul minim al lunii: 333,3834 lei, conform BNR.

• 4 aprilie

– Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României decide: menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7% pe an; menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6% la sută pe an; menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

– Cursul francului elveţian atinge cel mai redus nivel al lunii faţă de moneda noastră: 5,0503 lei, conform BNR.

• 8 aprilie

– Euro – la cel mai redus curs al lunii faţă de leu: 4,9678 lei, potrivit BNR.

• 9 aprilie

– Plenul Camerei Deputaţilor votează, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind jocurile de noroc, prin care, „păcănelele” sunt scoase din localităţile cu mai puţin de 15.000 de locuitori.

– Dolarul – la cel mai mic curs al lunii faţă de moneda noastră: 4,5729 lei, conform BNR.

• 11 aprilie

– Executivul aprobă Strategia Naţională de Educaţie Financiară 2024-2030.

• 12 aprilie

– BNR anunţă că, în perioada ianuarie-februarie 2024, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2.707 milioane euro, comparativ cu 2.171 milioane euro în perioada ianuarie-februarie 2023. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 39 milioane euro, balanţa serviciilor – un excedent mai mic cu 456 milioane euro, balanţa veniturilor primare – un deficit mai mare cu 516 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare – un excedent de 345 milioane euro, comparativ cu un deficit de 52 milioane euro în perioada ianuarie-februarie 2023.

– Gramul de aur atinge preţul maxim al lunii: 359,6861 lei, potrivit BNR.

• 16 aprilie

– Preşedintele Klaus Iohannis aprobă cererile de urmărire penală ce îi vizează pe Petre Roman, în calitate de fost prim-ministru, şi pe Gelu-Voican Voiculescu, în calitate de fost viceprim-ministru, pentru implicarea acestora în mineriada din 13-15 iunie 1990.

– Premierul Marcel Ciolacu începe o vizită de trei zile în Qatar şi Emiratele Arabe Unite pentru discuţii cu autorităţile locale şi cu fondurile de investiţii din zona Golfului, cu scopul atragerii a 15 miliarde de euro pentru finanţarea unor proiecte mari de infrastructură.

– Fondul Monetar Internaţional (FMI) revizuieşte în scădere estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, de la 3,8% cât preconiza în octombrie, la 2,8%.

– Dolarul – la cel mai ridicat curs al lunii faţă de moneda noastră: 4,6818 lei, potrivit BNR.

• 19 aprilie

– Francul atinge cursul maxim al lunii faţă de moneda noastră: 5,1404 lei, potrivit datelor BNR.

• 23 aprilie

– Liderii coaliţiei de guvernare, Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă, anunţă că renunţă la candidatura medicului Cătălin Cîrstoiu la Primăria Capitalei şi că fiecare formaţiune va avea candidat propriu. Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, l-a confirmat pe Sebastian Burduja (actualul ministru al Energiei), iar Marcel Ciolacu a anunţat candidatura Gabrielei Firea, din partea PSD.

– Guvernul adoptă o ordonanţă de urgenţă prin care lansează o nouă etapă a Programului de finanţare Electric Up, pentru instalarea de panouri fotovoltaice şi achiziţionarea unor staţii de încărcare electrice

• 24 aprilie

– BNR anunţă că masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat, la sfârşitul lunii martie 2024, un sold de 680.123,4 milioane lei. Aceasta a crescut cu 0,3% (-0,1% în termeni reali) faţă de luna februarie 2024, iar în raport cu martie 2023 s-a majorat cu 10,8% (3,9% în termeni reali).

• 26 aprilie

– Procurorii DNA anunţă că au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore a inculpatului Cătălin-Liviu Stănculescu, şeful Direcţiei Energie din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO) pentru comiterea infracţiunii de trafic de influenţă în formă continuată.

– Euro atinge cursul maxim al lunii, faţă de leu: 4,9765 lei, potrivit cifrelor BNR.

• 30 aprilie

– Indicele BET, al celor mai lichide 20 de titluri de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), a încheiat luna aprilie la 17.061 de puncte, cu 0,21% peste nivelul de la finele lunii martie.

– Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, s-a depreciat cu 0,22%, la 1.223 de puncte.

– Acţiunile Sphera Franchise Group (SFG), operatorul lanţurilor de alimentaţie publică KFC, Pizza Hut şi Taco Bell, au avut o creştere de 15% luna trecută, consemnând cea mai bună evoluţie din indicele BET.

– Titlurile operatorului de telecomunicaţii Digi s-au apreciat cu 12,4% în aprilie, în baza anunţului privind vânzarea de către Digi Spania a unei reţele de internet de fibră optică pentru un preţ de până la 750 de milioane de euro.

– Acţiunile Banca Transilvania (TLV) au urcat cu 2,01%, în vreme ce titlurile BRD-Groupe Societe Generale (BRD) s-au depreciat cu 4,15%.

– Acţiunile OMV Petrom (SNP) au urcat cu 2,6%, într-un context marcat de tensiuni în Orientul Mijlociu.

– Titlurile Romgaz au scăzut cu 6,4% luna trecută, după ce conducerea companiei a recomandat o distribuţie de dividende de numai 20% din profitul anului trecut.

– Indicele BET-FI, al SIF-urilor plus Fondul Proprietatea, a coborât cu 0,72%, la 60.331 de puncte, în condiţiile în care acţiunile FP şi-au pierdut din importanţă după vânzarea Hidroelectrica, iar grupul Lion Capital, SIF Muntenia şi Infinity Capital Investments nu distribuie dividende.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro