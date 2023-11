Lovitură de teatru: plafoanele de încasări și plăți între persoanele juridice rămân la 1.000 lei/zi

A fost publicată OUG 98/2023, ordonanța despre care se spunea că va reveni la vechile plafoane de decontări în numerar. Toată lumea se aștepta ca și plafoanele de plăți între persoanele juridice să revină la limita de 5.000 lei, așa cum era prevăzută în Legea 70/2015, așa cum se și vehicula dinspre guvern, dar surpriză: plafoanele la plăți rămân la 1.000 lei/zi. Iată ce prevedea Legea 296, prevederi care se aplică din 11.11.2023:

,,1. La articolul 3, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 3. – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), se pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar, în următoarele condiţii:

a) încasări de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei de la o persoană;

b) încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 2.000 lei de la o persoană;

c) plăţi către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 lei/zi;

d) plăţi către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 2.000 lei;

e) plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

(2) Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei şi, respectiv, de 2.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 1.000 lei, respectiv de 2.000 lei.

(3) Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei şi, respectiv, de 2.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry. Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot achita facturile cu valori care depăşesc plafonul de 1.000 lei, către furnizorii de bunuri şi servicii, respectiv de 2.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 1.000 lei/2.000 lei în numerar, suma care depăşeşte acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.”

Și iată ce modifică OUG 98/2023, cu aplicare de la 11.11.2023:

„1. La articolul 3 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«e) plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.»”

De fapt, nu modifică cu nimic punctul 1 din Legea 296, art.LXIV! Nici măcar lit.e), așa cum se vede mai sus, pe care ordonanța ne spune că o modifică!

Inițial, modificarea era următoarea:

,,1. La articolul 3, alineatul (1), literele a)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

a) încasări de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;

b) încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;

c) plăţi către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;

d) plăţi către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei; ”

Așadar, inițial era prevăzută modificarea plafoanelor de plăți ți încasări în numerar între persoane fizice, dar varianta finală a ieșit fără aceste modificări!

Concluzia: atenție, întreprinzători!, plafoanele de plăți și încasări în numerar între persoane juridice rămân cele din Legea 296, respectiv 1.000 lei/zi/persoană, iar la magazinele cash and cary de 2.000 lei/zi/persoană.

Alexandru Tamba