Întoarcerea în timp

Suntem în decembrie 2024, au trecut 35 ani de la revoluție sau ce-o fi fost în decembrie 1989 și parcă timpul a stat în loc. Este doar o impresie, între timp s-au petrecut o mulțime de lucruri, România s-a schimbat iremediabil, din toate punctele de vedere, economic, social. Totuși, uitându-mă pe toate canalele media, am o senzație de deja-vu. Parcă ne-am întors în timp. Toată lumea este cu ochii pe televizor, exact ca în decembrie 1989, apoi ianuarie, februarie etc. a anului 1990, vă mai amintiți? Vă mai amintiți când stăteam până dimineața ca să urmărim ședințele CPUN? Apoi să votăm în iunie 1990… Acum se întâmplă, oarecum, la fel. Nu știu dacă o să votăm în iunie 2025, dar parcă ne-am întors în timp, nu? Stăm cu ochii pe televizor, oare când vor fi alegerile prezidențiale, oare cine va candida, vom avea candidat unic, am mai avut noi partid unic, de ce nu am avea după 35 ani și candidat unic? Păi trebuie, nu de alta dar pericolul este la ușă, ne pândește fiecare mișcare! La sfârșit de 1989 și început de 1990 erau teroriștii, minerii și ce au mai fost. Acuma, tot teroriștii, mineri nu mai avem, dar avem manipulatori, tik-tok-iști și cine mai știe ce alte dihănii periculoase! Așa că trebuie ,,să ne unim toți împotriva pericolului, să avem candidat unic”, sper să nu ajungem și la partidul unic, că atunci chiar ne-am întors de unde am plecat! Doamne, dar chiar ne-am întors în timp! Între timp, așa pe neobservate, deși bugetul pe 2025 trebuia aprobat de mult, de prin septembrie, nimeni nu vorbește, mă refer la politicieni, despre acesta. Evident, din moment ce nu avem un guvern care să propună și un parlament care să aprobe, despre ce buget să vorbim? Da, numai că mediul de afaceri, economia, trebuie să știe la ce să se aștepte în 2025. Numai că nu știe, companiile își fac bugetele pe estimate, să nu zic pe surse, mă refer la sursele care ne spun că în 2025 ne așteaptă majorări de impozite și taxe, își pregătesc scenariile A, B, C etc. Este bine să ai mai multe planuri, dar nu este bine să bâjbâi, iar dacă companiile mari pot absoarbe, oarecum, șocurile fiscale care vor veni, cele mici nu vor rezista. Dar, cine știe?, poate este doar un deja-vu!

Alexandru Tamba

