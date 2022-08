Grupul Altex vrea să dezvolte un proiect imobiliar în Zalău

Divizia de real estate, bunuri imobiliare, a grupului Altex vrea să dezvolte mai multe proiecte imobiliare în următorii doi ani. În lista de proiecte se află și municipiul Zalău. „Cometex, divizia de real estate a grupului Altex, are în plan dezvoltarea a 20 de proiecte imobiliare în următorii 2 ani, proiecte pentru care are deja terenurile antamate”, a declarat, în cadrul conferinței reConstruct 2022, Adrian Urdă, CEO-ul companiei, citat de wall-street.ro. Potrivit acestuia, Cometex își va concentra atenția către dezvoltarea de parcuri de retail, care sunt mai ușor de construit și care s-au dovedit a fi mai rezistente în pandemie decât marile centre de comerciale, dar și către extinderea către orașele secundare și terțiare. „Vom avea și proiecte imobiliare mari, mixte, care să includă retail plus rezidențial, la Zalău și Focșani”, a dezvăluit Adrian Urdă, la conferința reConstruct 2022, organizată recent de wall-street.ro. Pentru dezvoltator, modelul de business este cel de retail park. Centrele comerciale sunt frumoase, dar parcurile de retail sunt comode și facile. Sunt mai eficiente și pentru retaileri, și pentru clienți. În plus, se și construiesc mai ușor.

Share Tweet Share