Greșeala care îi poate costa scump pe șoferii din Sălaj

În întreaga țară există șoferi care circulă pe drumuri naționale și autostrăzi fără rovinietă. Consecințele la care se supun sunt consistente, aceștia riscând amenzi începând de la 250 și până la peste 2200 de lei.

La nivel național sunt amplasate deja zeci de camere de control, în special pe artere importante. În acest fel, cei care nu achită taxele de drum pot fi depistați și sancționați pentru abaterile lor.

În total, autoritățile au instalat peste 70 de camere pentru depistarea șoferilor care nu plătesc taxa, monitorizând astfel atât respectarea legislației, cât și finanțarea întreținerii șoselelor.

Printre acestea se numără și una amplasată pe o arteră importantă din Sălaj, pe ruta intens circulată dintre Zalău și Cluj-Napoca, mai exact la Românași, pe DN1F.

Nerespectarea plății rovinietei poate atrage sancțiuni semnificative, diferențiate în funcție de tipul vehiculului, de la 250 până la 500 de lei pentru autoturisme, între 750 și 1250 lei pentru vehicule de marfă mai mici de 3,5 tone, până la 1750 de lei pentru vehiculele destinate transportului de persoane de până la 23 de locuri sau pentru cele care transportă marfă de până la 7,5 tone, și chiar până la 2250 de lei pentru vehicule mai mari de 7,5 tone sau cu peste 23 de locuri în cazul celor de transport persoane.