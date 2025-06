FMI face recomandări României în necunoștință de cauză

Într-un raport publicat în 06.06.2025, FMI face recomandări României cu scopul, vezi doamne, de a ne furniza un mix fiscal pentru a atinge sustenabilitatea și echitatea fiscală, denumit ,,România, a tax mix to achieve fiscal sustainability and fairness”. Ok, este binevenit orice sfat în situația în care ne aflăm, cu un deficit bugetar pe care l-am mai avut doar în pandemie, dar aceste sfaturi trebuie date în cunoștință de cauză! Păi ”domnul” FMI ne spune că trebuie să creștem impozitul pe dividende pentru persoane fizice de la 8% la 10%, când în România acest impozit este deja 10% de la 01.01.2025! Dacă un specialist român ar face asemenea recomandări necunoscând cât este în prezent respectivul impozit, s-ar descalifica pe veci, dar dacă o spune FMI este ok! Și privim cu admirație spre farul călăuzitor care este FMI! Ferească Dumnezeu de asemenea specialiști! Mai mult decât atât, pentru dividendele peste anumite praguri, respectiv cele 3 praguri de 6 -12 – 24 salarii minime brute pe economie se mai plătește și CASS de 10% din aceste praguri. Oare FMI știe acest amănunt? Mă îndoiesc, dacă nu știe care este cota de impozitare la zi! Mai există undeva în lume să se plătească contribuție la sănătate (CASS) la dividende? Care este logica?

De asemenea, o altă recomandare a ,,specialiștilor” FMI este aceea de a reduce pragul de 500.000 euro venituri, până la care o companie poate beneficia de impozitul pe venit de 1% sau 3%, la 88.500 euro. Ok, dar pentru a beneficia de 1% totalul veniturilor nu poate depăși 60.000, peste această cifră se plătește 3%, plus că este obligatoriu să ai cel puțin 1 angajat cu normă întreagă, pentru care, bineînțeles!, se achită contribuții sociale. Oare pe acestea le știu ”specialiștii” FMI? Sau că pentru angajații part-time se plătesc contribuții ca și pentru normă întreagă?

Evident, mai sunt și alte recomandări în acest raport: creșterea TVA la 21%, unificarea impozitului pe clădiri cu cel pe terenuri, eliminarea facilității privind reinvestirea profitului (de parcă se investește prea mult în România!), eliminarea creditului fiscal pentru sponsorizări, în condițiile în care oricum la calculul impozitului pe profit avem o grămadă de cheltuieli nedeductibile, creșterea accizelor la tutun și alcool etc. Nimic despre impozitarea modică a jocurilor de noroc, de exemplu! Nimic despre reducerea cheltuielilor făcute aiurea, nimic despre indemnizațiile halucinante ale membrilor consiliilor de administrație din companiile de stat (pentru 1-2 ore de ședință pe lună), mulți dintre aceștia neavând nicio o expertiză în domeniu, nimic despre companiile de stat care sunt pe pierdere de ani de zile, singura rațiune pentru care există fiind aceea de a plăti salarii, nu oricui, bineînțeles, etc.

Dar, cine știe, poate că în ceea ce privește reducerea cheltuielilor FMI nu are specialiști sau nu intră în domeniul lor de activitate. Cu tot respectul, dar când vine vorba de creșteri de impozite și taxe, iar despre reducerea de cheltuieli nu se vorbește, nu putem rămâne insensibili! Atunci când o țară trece prin momente grele, iar acum suntem într-un asemenea moment!, soluțiile fiind dureroase, este nevoie de încredere, iar încrederea se câștigă doar dacă guvernanții sunt onești, iar sacrificiile încep cu ei înșiși, altfel cetățenii nu vor rezona cu măsurile care se doresc a se lua, iar rezultatele nu vor fi cele așteptate.

Alexandru Tamba

