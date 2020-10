EFECTUL PANDEMIEI ÎN TURISM: Preţul mediu al biletelor de avion a scăzut cu 24% fata de aceeaşi perioadă a anului trecut

Impactul coronavirus asupra călătoriilor si asupra industriei aeriene a generat încă de acum 6 luni supoziţii mai sumbre sau mai pozitive, conform unui comunicat de presă. Specialiştii Vola.ro, cea mai mare agenţie de turism online din România, au realizat prima analiza a călătoriilor cu avionul după aceste 6 luni de schimbări si incertitudini. Cea mai importantă concluzie confirmă faptul că preţurile biletelor de avion au scăzut în ultima jumătate de an cu 24% fata de aceeaşi perioadă a anului trecut. A fost, fără îndoială, un început de vară cu mai puţine călătorii cu avionul, însă lunile august si septembrie au mai recuperat din pierderea perioadei martie – iulie. Romanii au reluat treptat călătoriile cu avionul, s-au obişnuit cu purtarea măştii de protecţie in aeroport si in timpul zborului si au înţeles că riscurile călătoriei cu avionul nu sunt mai mari decât expunerea în alte situaţii.

Potrivit comunicatului, în vara anului 2020, românii au cumpărat bilete de avion cu aproximativ 24% mai ieftine decât în anul anterior. Potrivit datelor furnizate de Vola.ro, preţul mediu al unui bilet de avion în vara 2020 a fost de 154 euro, comparativ cu 199 euro în 2019. Cele mai mari scăderi de preţuri au fost spre destinaţiile din Italia, unde tarifele au scăzut cu până la 45%, iar preţul mediu al unui bilet de avion fiind de 112 euro.

În absenţa festivalurilor, concertelor şi evenimentelor mari, s-a înregistrat o scădere de 50% la biletele emise pentru zboruri interne.

Călătoriile pentru studii sau către locul de muncă sunt singurele care nu au înregistrat scăderi importante

Dacă vacanţele au stat sub semnul rezervărilor de ultim moment, românii au continuat să călătorească cu avionul la locul de muncă din afara tării sau la studii. Astfel, principalele destinaţii spre care românii şi-au îndreptat atenţia sunt cele cu mari comunităţi de români, precum Marea Britanie, Italia, Spania, Germania şi Franţa.

Estimări pentru viitor: Cererea pentru bilete de avion va creşte treptat, urmând să atingă un nivel comparativ cu cel din 2019 abia în 2022

Experţii se aşteaptă ca preţurile biletelor de avion să se menţină scăzute şi în prima parte a anului 2021 pentru a încuraja reluarea călătoriilor cu avionul. De asemenea, conform datelor Vola.ro şi estimărilor companiilor aeriene, cererea pentru bilete de avion va creşte treptat, urmând să atingă un nivel comparativ cu cel din 2019 în abia in 2022. Vizitarea rudelor şi a prietenilor va fi printre principalele motive de călătorie ale românilor, în vreme ce segmentul de business va avea cea mai lentă revenire dintre toate.

Claudia Tocilă, Director de Marketing la Vola.ro, a declarat: „Estimăm că veniturile noastre de anul acesta vor fi cu 40% mai mici comparativ cu 2019, iar primul an de creştere post-pandemie va fi 2022, când sperăm să revenim la nivelul cifrelor rulate în 2019. În ceea ce priveşte numărul biletelor de avion vândute, estimările de anul acesta indică o scădere de 54% comparativ cu 2019, în vreme ce la anul ne aşteptăm la un declin de 15% versus 2019. Auspiciile pentru 2022 sunt ceva mai favorabile şi ne propunem o creştere de 10% a numărului de bilete de avion vândute. Ne aşteptăm ca în 2021 destinaţiile cele mai căutate să fie cele europene şi mizăm că „motorul” călătorii

Conform statisticilor Vola.ro, faţă de o lună normală, în timpul stării de urgenţă, aproximativ 95% dintre zborurile clienţilor lor au fost anulate, iar vânzările de bilete au scăzut până la un minim de -88% în luna aprilie. Peste 40.000 de clienţi ai Vola.ro au fost afectaţi de modificările de zboruri, pagubele ridicându-se la circa 6 milioane de euro, însă 71% dintre aceştia au primit deja soluţii de rambursare în valoare totală de peste 4.2 milioane de euro. Vola.ro continuă eforturile de rambursare a tuturor pasagerilor afectaţi de anularea zborurilor în perioada martie – august 2020, notează sursa citată.

Sursa: www.bursa.ro