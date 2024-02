După 31.03.2025 va fi lăsată populația la mâna speculatorilor din energie?

Prețurile la energie electrică și la gaze sunt plafonate până la data de 31.03.2025, astfel că se plătesc 0,68 lei, 0,80 lei și 1,3 lei pe kwh la energie electrică, în funcție de consum, și 0,31 lei/kwh la gaze, dar după această dată nimeni nu știe ce se va întâmpla. Sunt pentru o economie de piață liberă, dar numai dacă există o concurență reală, altfel nu mai vorbim de libertatea de a alege, vorbim, de fapt, de spolierea populației. Cum am putea interpreta altfel următoarea ofertă de furnizare a energiei electrice către casnici: “Pentru înlăturarea oricăror neînțelegeri ulterioare, preţul energiei electrice active este valabil și aplicabil EXCLUSIV pe perioada de aplicare a prevederilor OUG nr. 27/18.03.2022 cu modificările și completările ulterioare, privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin O.U.G 119/2022 și Legea 357/2022 de aprobare și completare a O.U.G 119/2022. Părțile convin faptul că, după încetarea măsurilor de plafonare aplicabile clienților finali din piața de energie electrică, prețul energiei electrice active se stabilește convențional la nivelul a 7 lei/kWh (prețul energiei electrice active fără TG), la care se adaugă celelalte taxe și tarife reglementate, în vigoare la momentul facturării, fără a mai fi necesară încheierea unui act adițional la contractul încheiat între părți”. (sursa: https://observatornews.ro)? Adică o creștere de peste 10 ori a prețului pe kwh! Dacă asta nu este speculă, nu știu ce este!

În acest caz, cred că statul, prin instituțiile abilitate, trebuie să intervină! Nu este posibil ca milioane de consumatori să fie jupuiți, pur și simplu! Sigur, se poate spune că dacă primim astfel de oferte putem apela la alți furnizori, dar populația trebuie protejată de asemenea ,,oferte”. Astăzi, prețurile în piață sunt sub prețurile plafonate, în multe cazuri, cum poate cineva să prevadă peste 1 an, respectiv de la 01.04.2025, prețuri mai mari de peste 10 ori? Cum pot fi justificate asemenea prețuri? Aceasta nu este economie de piață, oricât de mult am crede în ea! Apoi, mai este o problemă: deoarece este imposibil ca să se renunțe la consumul de energie electrică, ceilalți furnizori o vor lua pe urma, eventual cu mici variații, creșterilor nejustificate, deoarece ești obligat să consumi energie electrică, nu? Uitați-vă ce se întâmplă cu combustibilii (benzină, motorină), un furnizor crește prețul și toți ceilalți îl urmează, exact același lucru se va întâmpla și cu energia electrică și gazul. Ce înseamnă asta? O sărăcire accentuată a populației și o inflație în creștere! Dacă se vor întâmpla aceste lucruri, să crească prețurile la energie necontrolat, statul trebuie să intervină, altfel nu văd ce rost are în raport cu cetățenii pe care, de fapt, îi reprezintă.

Alexandru Tamba

