Deficitul de la bugetul de pensii încaieră clasa politică

Declaraţia lui Marius Budăi, ministrul Muncii, referitoare la deficitul la bugetul de pensii pe anul acesta, deficit care ar atinge 12 miliarde de lei, exact suma virată de stat către Pilonul 2 de pensii, a constituit un nou motiv de dispută în interiorul clasei politice din ţara noastră.

Deşi ministrul Muncii a precizat în declaraţia respectivă că este exclus ca statul să nu mai vireze procentul stabilit prin lege către Pilonul 2 de pensii, deputatul Claudiu Năsui (USR), fost ministru al Economiei în guvernul Cîţu, i-a acuzat pe social-democraţi că vor să naţionalizeze acest pilon pentru a avea sumele necesare plăţii pensiilor publice.

„Totul e încă pe şest, dar intenţia e clară. Vor să ia contribuţia românilor la Pilonul 2, acei 3,75% cotizaţi lunar. Se lucrează la mai multe scenarii, dar cert este că, de data aceasta, planul este mult mai perfid decât ultima oară când PSD a încercat să facă fix acelaşi lucru. Diferenţa este că acum au şi susţinerea domnului Iohannis şi, deci, a PNL. De data asta, planul este să gonească administratorii de fonduri din România, ca apoi să preia activele noastre administrate de aceştia, şi, evident, contribuţia lunară”, a afirmat, pe pagina oficială de Facebook, Claudiu Năsui, care susţine că primul pas pe care îl vor face guvernanţii va fi acuzarea administratorilor de fonduri din Pilonul 2 că au „pierdut banii românilor”, deşi se ştie că randamentele la Pilonul 2 au scăzut în acest an din cauza creşterii dobânzilor. Fostul ministru al Economiei arată că următorul pas va fi folosirea Autorităţii de Supraveghere Financiară, care va face totul pentru ca administratorii de fonduri să plece din ţara noastră.

„După care vor veni tot ei – PSD şi PNL – să pozeze în mari salvatori. Vor face o companie de stat ca să preia activele fondurilor care pleacă, sub pretext că «iată, a eşuat privatul şi tot statul trebuie să vină să vă salveze». Adică, să ne salveze de prăpădul pe care tot ei l-au creat. Şi, cu ocazia asta, mai fac o companie de stat. Mai angajează nişte activ de partid. Doar nu s-au terminat membrii de partid. Miza e să pună mâna pe cei 3,75% din CAS care merg acum spre Pilonul 2, singura pensie care este cu adevărat contributivă şi a românilor. Se discută şi să împartă contribuţia în 1% şi 2,75%, astfel încât nouă să ne scadă taxele pe muncă cu 1%, dar statul să ia cei 2,75%. Practic, ne-ar cumpăra cu banii noştri. Zic din timp, aşa cum am zis şi că vor creşte taxele. Acum salivează la banii noştri de pensii şi nimic nu-i poate împiedica să-i ia”, a mai spus Claudiu Năusi.

Fostul ministru al Economiei a fost imediat contrazis de Adrian Câciu, ministrul Finanţelor care a spus că toate afirmaţiile lui Năsui sunt „un fakenews de la cap la coadă” şi că nu există niciun proiect de act normativ şi nu are în intenţie să iniţieze vreun astfel de proiect prin care sumele destinate Pilonului 2 de pensii să rămână la Pilonul 1.

Cert este că prin Ordonanţa de Guvern 16/2022, prin care guvernul Ciucă a crescut anumite taxe şi impozite, Executivul a dispus şi taxarea pensiilor de la Pilonul II, taxare ce va intra în vigoare la 1 ianuarie 2023.

Practic, sunt taxate dividendele încasate de fondurile de pensii, dividende ce intră în componenţa randamentului pensiilor private, introducându-se astfel o dublă impozitare a veniturilor angajaţilor.

„Este adevărat, OG 16/2022 prevede eliminarea exceptării fondurilor de pensii private de la plata impozitului pe dividende, o măsura care anulează prevederile din legislaţia specifica (Legea 411/2004 privind Pilonul II de pensii obligatorii şi Legea 204/2006 privind Pilonul III de pensii facultative)”, a afirmat Mihai Bobocea, consilier al Board-ului şi purtător de cuvânt al Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), citat de Hotnews.

Conform informaţiilor prezentate de acesta sursei citate, majoritatea statelor europene cu sisteme de pensii private au implementat în legislaţie sistemul „EET” (exempt-exempt-tax) pentru fondurile de pensii, adică: deductibilitate fiscală pentru faza de contribuţii (primul „E”);

exceptarea de la plata impozitului pe câştigurile din investiţii în perioada de acumulare (al doilea „E”); taxarea beneficiilor încasate din fondurile de pensii, sub forma anuităţilor sau a altor plăţi asimilate („T”).

„Taxarea dividendelor încasate de fondurile de pensii private încalcă acest principiu EET şi introduce problema dublei impozitări a beneficiilor ce vor fi încasate sub formă de pensii de participanţi şi beneficiari”, a mai spus Mihai Bobocea, care a arătat că efectul acestor modificări va fi că sumele acumulate în fondurile de pensii private vor fi mai mici din cauza noilor obligaţii fiscale.

Cu toate acestea APAPR speră că OG 16/2022 va fi modificată de Parlament în sesiunea care va începe în 1 septembrie şi că va fi menţinută exceptarea fondurilor de pensii de la plata impozitului pe dividende, deoarece această exceptare este în interesul participanţilor la fondurile respective.

