Dacă vreți antreprenori în România, nu le mai puneți piedici!

Toată lumea este de acord că România are nevoie de antreprenori, de companii, de la activități independente organizate în PFA-uri, II-uri, IF-uri la microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, companii mari și foarte mari. Cu toate acestea, facem ce facem și le punem tot felul de piedici, iar aici mă refer la cele legislative. Cei care resimt cel mai mult aceste piedici sunt micii antreprenori, pentru că cei mari, respectiv companiile mijlocii și mari, au alte posibilități financiare, au o organizare mai profesională, așezată deja, ca atare alte posibilități pentru a face față deselor și, uneori, de neînțeles, modificări legislative. Și am să dau trei exemple:

– introducerea e-factura începând cu 01.01.2024;

– obligativitatea dotărilor cu POS;

– interzicerea împrumuturilor în numerar de la asociați, acționari, administratori:

De la început vreau să menționez că înțeleg rațiunea acestor măsuri, adică reducerea cât mai mult posibil a evaziunii fiscale, însă cred că mai întâi ar trebui vizată marea evaziune, ori aceasta nu este afectată cu nimic de cele trei măsuri amintite mai sus. De ce cred că este inoportun să se introducă aceste măsuri pentru micii antreprenori? Pentru simplul motiv că toate aceste măsuri necesită cheltuieli mari sau cel puțin considerate mari pentru micii întreprinzători. Da, sunt mari pentru un PFA, II, IF sau o microîntreprindere cu cifră de afaceri sub 60.000 euro, ceea ce nu îi încurajează deloc pe cei care doresc să-și ia soarta în propriile mâini.

Introducerea e-factura va creea dificultăți chiar și celor cu o activitate destul de consistentă, darămite unui magazin sătesc cu zero sau un angajat. Să ne gândim că este necesară semnătură electronică, intrarea pe platforma de la finanțe pentru încărcarea sau descărcarea de facturi etc. Cine o va face, tanti Măria care a preluat magazinul și încearcă să-și câștige existența? Chiar dacă nu emite facturi, tot trebuie să intre pe platformă pentru descărcarea facturilor de utilități, adică apă, energie electrică, gaze etc. Aici este marea evaziune? Nu s-ar putea stabili și aici un plafon de la care să fii obligat să utilizezi e-factura? De exemplu s-ar putea folosi plafonul de la microîntreprinderi de 60.000 euro și să-i lăsăm pe micii întreprinzători să-și desfășoare activitatea cât mai simplu posibil. Putem ca pentru aceștia să introducem opțiunea de a folosi și mijloacele clasice, pe lângă e-factura, ei să hotărască care metodă este mai convenabilă, pentru că dacă vrea să eludeze legile nu mai emite deloc factură, electronic sau nu.

Toate companiile, indiferent de mărime, care desfășoară activități de comerț sau prestări servicii, trebuie să se doteze cu POS dacă au cifră de afaceri mai mare de 50.000 lei, adică aproximativ 10.000 euro. Păi un zugrav realizează această cifră de afaceri, vi-l imaginați umblând cu POS-ul după el? Inițial plafonul era de 50.000 euro, acum s-a redus la 10.000 euro. Păi, dacă nu faci cifră de afaceri de 10.000 euro/an nu mai are rost să-ți deschizi o firmă, pentru că nu ai cum să trăiești cu cheltuielile pe care le necesită o mică companie. Deci, toți mici întreprinzători cu POS! Alte cheltuieli cu serviciile bancare! Și pentru ce? Ca să poată să-și plătească nea Ion cu cardul instalatorul care tocmai i-a reparat caloriferul!

Și în al treilea rând, interzicerea împrumuturilor în numerar de la asociați, acționari și administratori începând cu 11 noiembrie 2023. Deunăzi m-a întrebat un antreprenor, aflat la început drum, cum ar trebui să procedeze pentru că are de plătit niște documentații tehnice în numerar. L-am sfătuit să meargă la bancă, să-și deschidă un cont, să depună banii pe care-i împrumută, amintesc că era la început de drum cu firma, apoi, în secunda doi, să-i ridice de la bancă și să meargă la furnizorul respectiv și să-i achite. S-a uitat cam ciudat la mine, dar ce să facă? s-a întors și a luat-o repejor spre bancă. Este normal? Nu, nu este normal să punem piedică tuturor antreprenorilor sau celor care doresc să-și înființeze o firmă, pentru a-i prinde pe cei câțiva evazioniști. Dacă tot se dorește a limita aceste împrumuturi, atunci poate că ar trebui stabilit un plafon, de la o anumită dată, sub nicio formă pentru trecut, pentru că totuși sunt situații în care sunt necesare aceste forme de finanțare în numerar, mai ales la început de activitate.

Sunt de acord că toată lumea trebuie să fie corectă, să-și achite taxele și impozitele datorate, dar parcă prea ardem etapele în introducerea unor măsuri pe care nici măcar țările cele mai dezvoltate din U.E. nu le-au introdus.

Alexandru Tamba

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi cotidianul Curierul Naţional. www.curierulnational.ro