COMUNICAT DE PRESĂ

Anunţ începere proiect Grant HoReCa

S.C. EURO-ACTIV S.R.L. anunta lansarea proiectul cu titlul “Schema de ajutor de stat – Horeca (Grant Horeca) – proiect nr. RUE 5398 din 03.12.2021- in conformitate cu prevederile OUG nr.224/2020 privind unele masuri de acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, alimentatiei publice si organizarii de evenimente a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de Covid-19, aprobata prin legea 159/2021 cu modificarile si completarile ulterioare si a OUG nr.77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si modificarea si completarea legii concurentei nr.21/1996.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 6 luni, începând cu data primei plati din contractual de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea S.C. EURO-ACTIV S.R.L. prin acordarea de ajutor de stat sub forma de grant pentru Horeca. Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

– menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

– achitarea obligatiilor fiscale, precum si a altor creante bugetare administrate de organul fiscal central, care se inregistreaza la plata la data acordarii ajutorului de stat, pana la expirarea perioadei de 6 luni de la data primei plati.

Valoarea proiectului este de 119.969 lei (valoarea totala) din care : 56.229 lei grant virat in data de 22.12.2021.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Zalau, Bdul Mihai Viteazul, nr. 53/A

Persoana de contact: Rus Dumitru

Tel. 0744207566

Email: dumitru.rus66@gmail.com