Cemacon investeşte 12 milioane de euro într-o nouă fabrică, în Sălaj

Producătorului de materiale de construcţii Cemacon (CEON) va investi 12 milioane de euro într-o nouă fabrică în judeţul Sălaj, conform unui raport al companiei publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Demersul face parte din proiectul „Investing in a new eco-friendly ceramic coating production line”, proiect co-finanţat în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, încheiat cu operatorul de program Innovation Norway – o organizaţie norvegiană cu peste 20 de ani de experienţă în proiecte internaţionale pentru dezvoltarea de bune practici în domeniul eco‐business, se menţionează în comunicat.

Conform raportului, linia de producţie achiziţionată pentru fabrică este echipată astfel încât să producă atât înveliş ceramic cât şi elemente de placare pentru faţade, iar procesul de fabricaţie va fi prietenos cu mediul.

Pentru primele nouă luni ale anului trecut, Cemacon a obţinut venituri din vânzări de 133,63 milioane de lei, cu 40% peste cele din primele trei trimestre ale lui 2020, şi un profit net de 42,63 milioane de lei, în creştere cu 88%, pentru aceeaşi perioadă de raportare.

Compania este controlată indirect în proporţie de aproape 95% de fraţii Pavăl, fondatorii Dedeman.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro