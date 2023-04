Ce ne facem cu deficitul bugetar?

Alexandru Tamba

Dintr-o analiză asupra execuției bugetare pe luna februarie 2023 vs februarie 2022 publicată de zf.ro, aflăm că deficitul bugetar al României crește, în loc să scadă. Veniturile bugetare totale în februarie 2023 comparativ cu februarie 2022 au crescut cu 8,2%, pe când cheltuielile totale pentru aceeași perioadă au crescut cu 19,4%! Analizând principalii indicatori ai veniturilor, constatăm o reducere a încasărilor la impozitul pe profit cu 26,7%. Deși avem această reducere, totuși la nivel de trim.I 2023 vs trim.I 2022, mă aștept la creștere, deoarece societățile mari nu au definitivat impozitul pe profit al anului 2022, iar cele mici vor achita impozitul pe trim.I abia în aprilie. mai ales dacă ne gândim la ce profituri au făcut companiile din sistemul energetic, dar și cele din sistemul bancar. Semnul de alarmă este acela că companiile mici au dificultăți, de aici și această reducere a impozitului pe profit. De asemenea, se observă o creștere a veniturilor din impozitul pe salarii și a contribuțiilor sociale aferente, explicația putând veni din faptul că multe microîntreprinderi au fost nevoite să angajeze cel puțin o persoană, pentru a-și menține statutul de microîntreprindere, dar și faptul că unele contracte part-time s-au transformat, de nevoie, în contracte full-time, pentru că oricum se plăteau contribuții la salariul minim pe economie, așa că mai bine făceai contract full-time. Pe scurt, s-a încercat o echilibrare a bugetului printr-o serie de măsuri menite să aducă mai mulți bani la buget, aminitim aici și creșterea încasărilor din accize, dar, totuși, deficitul bugetar crește. Ce este de făcut? Eu cred că ar trebui ca guvernanții să se aplece cu mai multă atenție asupra părții de cheltuieli, altfel nu vom reuși acest echilibru. Și acest lucru trebuie făcut imediat, deoarece la orizont se prefigurează mari turbulențe financiare: băncile au probleme, vezi cele din SUA, Elveția etc., inflația nu se prea domolește, puterea de cumpărare a populației a scăzut, ceea ce va influența sectorul de producție, deoarece scade cererea, mai ales că în România creșterea economică s-a bazat cel mai mult pe consum, dobânzile la creditele bancare sunt ridicate, ceea ce afectează de asemenea sectorul economic al unei țări. Din păcate, la orizont se prefigurează nori negri, sper că nu ne pasc consecințele unei stagflații, ceea ce ar fi dezastruos pentru români!

