Ce condiţii trebuie să îndeplinească o persoană pentru a beneficia de un credit IFN pentru pensionari

Persoanele varstnice care raman in pana de bani pana la pensie si care au neaparata nevoie sa plateasca anumite bunuri si servicii de orice tip (alimentare, medicale, de ingrijire, plata facturilor restante, alte cheltuieli neprevazute) se pot interesa despre creditul pentru pensionari, disponibil la mai multe institutii financiare nerambursabile (IFN) din Romania. De regula, varsta maxima pana la care se acorda un astfel de imprumut este de 70 de ani, dar pragul poate varia in functie de fiecare institutie.

Dupa cum ii spune si numele, imprumutul pentru pensionari este un instrument financiar dedicat seniorilor. Avantajul este ca nu implica acte numeroase, statul pe la cozi si ghisee, cum se intampla in cazul bancilor, ci de multe ori, este suficienta doar completarea unui formular de pe site-ul IFN-ului ales. In plus, daca solicitantii intampina nelamuriri sau dificultati in gestionarea resurselor informationale, se pot adresa oricand prin telefon reprezentantilor companiei.

Principala conditie – un card de pensie sau un cont bancar

Pe langa varsta maxima, care variaza de la caz la caz si care de cele mai multe ori nu trebuie sa depaseasca 70 de ani, o alta conditie este ca solicitantii acestui credit online nebancar sa dispuna de un card pe care incaseaza pensia sau un cont bancar activ.

Din punct de vedere al documentelor, in unele cazuri, este suficienta cartea de identitate, iar in altele, in functie de suma, se mai solicita si cel mai recent cupon de pensie.

Ce sume maxime se pot imprumuta

Seniorii pot imprumuta de la IFN sume ce variaza, in general intre 100 si 10.000 de lei, in acest ultim caz perioada de rambursare ajungand pana la 24 de luni.

La unele IFN-uri, se poate opta pentru o suma mai mica si o perioada diminuata. Astfel pentru 3.000 de lei imprumutati, pensionarii pot returna banii in termen de 92 de zile, dar dupa rambursarea lor pot fi solicitati chiar in aceeasi zi a ultimei plati pentru un nou credit care sa se intinda pe inca 92 de zile.

Daca insa, la sfarsitul termenului de plata oamenii nu au banii necesari, li se aplica dobanzi penalizatoare pentru fiecare zi de intarziere.

La ce sa fie atenti seniorii

Sunt multe motive pentru care pensionarii apeleaza la un astfel de credit IFN rapid: achizitii pentru copii si nepoti, reparatii in locuinta, proceduri si tratamente medicale costisitoare, dispozitive si echipamente necesare sanatatii, excursii, vacante sau unele cheltuieli neprevazute.

Sfatul expertilor de la CreditIFN.ro pentru solicitantii creditelor rapide este sa fie atenti in special la costurile totale ale imprumutului, pentru ca in cazul acestora, spre deosebire de creditele bancare, sunt dobanzi mult mai mari. Un astfel de credit poate reprezenta o sursa de stres pentru seniorii care sunt obisnuiti sa achite totul la zi, de aceea este important ca ei sa stie de la bun inceput daca il pot duce si cum ii va afecta rambursarea in fiecare saptamana sau luna.

In concluzie, creditele pentru pensionari sunt bune pentru ca ii ajuta pe acestia sa-si achite anumite produse si servicii pe care altfel nu si le-ar permite dintr-o pensie modesta. Totodata, este important ca un astfel de imprumut sa se faca tinandu-se cont de potentialul financiar, astfel incat oamenii sa se bucure de avantajele sale si sa evite neplacerile care pot aparea daca ratele nu sunt platite la timp.