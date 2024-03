Birocrația care ne ucide. Încă o declarație pentru ONG-uri

Facem ce facem și mai adăugăm câteva ceva la birocrația care oricum este ucigătoare. Tot mai multe rapoarte, declarații etc. încarcă companiile, întreprinzătorii individuali, asociațiile non-profit. Mai nou, pe site-ul Ministerului de Finanțe este pus un proiect de ordin cu denumirea de ,,ORDIN cu privire la raportarea informațiilor referitoare la finanțările primite de persoanele juridice fără scop patrimonial”. Mai precis, la art. 1 acesta prevede:

,,Art. 1. – Persoanele juridice fără scop patrimonial care au primit sume de natura celor prevăzute la art. 34 alin. (31) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare legea contabilității, întocmesc Declarația privind situația de trezorerie, în formatul prevăzut de prezentul ordin”. Ce prevede art 34 alin.(31) din Legea Contabilității nr.82/1991:

,,(31) Persoanele juridice fără scop patrimonial care, în exerciţiul financiar de raportare, au primit sume reprezentând subvenţii, sponsorizări, sume redirecţionate, conform legii, din impozitul pe profit, impozitul pe venitul microîntreprinderilor, respectiv din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice, precum şi alte forme similare de finanţare, indiferent de valoarea cumulată a acestora, întocmesc o declaraţie care însoţeşte situaţiile financiare anuale şi evidenţiază sumele astfel primite, respectiv utilizate”.

Cu alte cuvinte, pe lângă situațiile financiare anuale, cu anexele aferente, mai trebuie depusă și o declarație, declarație care, ca informații, se suprapune cu datele din aceste situații financiare. Practic, marea majoritate a informațiilor cerute prin această declarație se regăsesc în formularele F10 și F20 ale Situațiilor financiare anuale. Ca să nu mai vorbim că în declarația solicitată se cere un alt mod de grupare a veniturilor și cheltuielilor față de evidența contabilă formalizată și sintetizată în balanțele contabile lunare și anuale. Așadar, muncă în plus pentru niște date care există deja, dar cineva le dorește raportate sub o altă formă, deci să mai introducem o declarație!

Și ca să vedem inutilitatea acestei declarații, pentru veniturile de până la 100.000 lei se depune o declarație simplificată, respectiv cea prevăzută în Anexa 2, astfel:

,,Art. 3. – (1) Pentru exercițiul financiar al anului 2023, formatul declarației prevăzute la art. 1 este cel prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Persoanele juridice fără scop patrimonial care, în cursul exercițiului financiar al anului 2023, au primit sume de natura celor prevăzute la art. 34 alin. (31) din legea contabilității în valoare cumulată de maximum 100.000 lei pot folosi pentru întocmirea Declarației privind situația de trezorerie formatul prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Începând cu exercițiul financiar al anului 2024, Declarația privind situația de trezorerie se depune în formatul elaborat în acest sens”.

Dar, toate datele din Anexa 2 se regăsesc, aproape 100%, în F20 din Situațiile financiare anuale! De ce ne mai trebuie altă birocrație?

Mai mult, până la data intrării în vigoare a acestui ordin cei care au depus deja Situațiile financiare anuale, vor depune și această declarație, așa cum prevede ordinul:

,,Art. 5. – (1) Persoanele juridice fără scop patrimonial care, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, au depus, conform legii, situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2023 și au primit în cursul acelui exercițiu sume de natura celor prevăzute de art. 34 alin. (31) din legea contabilității, depun declarația menționată la art. 1 în termen de 60 de zile de la încheierea termenului de depunere a situațiilor financiare anuale, prevăzut de legea contabilității. (2) Formatul electronic al declarației prevăzute la alin. (1) se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor, care este pus la dispoziția persoanelor juridice fără scop patrimonial, gratuit, de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro”.

Oare nu ar fi mai bine ca cei cu venituri de sub 100.000 lei să nu mai depună acest document inutil, nu de alta, dar avem deja aceste date în situațiile financiare deja depuse, chiar mai detaliate decât în această declarație. Și încă ceva: nu s-ar putea ca toate declarațiile, formularele electronice etc. care trebuie depuse online să fie disponibile deja la 01.01 a fiecărui an? Sunt contribuabili care nu pot să-și onoreze obligațiile declarative pentru că nu au apărut, încă, nu știu ce formulare, în fiecare an, de zeci de ani, apar mereu variante și variante ale aceluiași formular. Iar, în acest caz, să se mai depună o hârtie după ce am depus deja Situațiile financiare anuale! Haideți să nu ne mai dublăm munca de dragul de a face hârtii, sunt alte lucruri mult mai importante!

Alexandru Tamba

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi cotidianul Curierul Naţional. www.curierulnational.ro