Balconul – colţul tău de relaxare. Vrei să te bucuri de el cât mai mult?

Ofera balconului tau caldura folosind profile WPC

(wood polymer composite)

Foto – amenajarea balconului – „gradina” de la bloc

Ce este balconul?

Conform Wikipedia, un balcon (termen provenit din italiană, balcone = schelă) este o parte a unei clădiri, structuri sau edificiu, de cele mai multe ori o extensie a acesteia, care poate fi simultan un element arhitectural și unul ornamental, care constă dintr-o platformă pe care poti sta sau desfasura activitati.

Datorită faptului că balcoanele sunt întotdeauna situate la o anumită înălțime față de nivelul de bază al clădirii, orice balcon este prevăzut cu o balustradă de protecție. Platforma balconului este parțial înconjurată de zidurile clădiri, fiind susținută de acestea, precum și de alte elemente structurale, așa cum sunt arcadele sau contraforții.

Balcoanele pot fi exterioare, interioare sau o combinație parțială a ambelor, comparate cu dimensiunile și volumul clădirii în absența existenței acestora.

Foto – pardoseala WPC utilizata la amenajarea balconului

Utilizari faimoase ale balconului

Balcoanele au fost utilizate si în numeroase spectacole de teatru, operetă și operă, precum și în film și televiziune. Una dintre cele mai faimoase referiri, cunoscută ca „scena balconului”, a fost folosită de William Shakespeare în tragedia Romeo și Julieta.

Care este rolul sau utilizarea balconului?

Sunt multe utilizari pe care le dam balcoanelor. De la spatiu de depozitare suplimentar (inclusiv pentru obiecte de uz temporar) la alternativa minunata de a bea cafeaua dimineata intr-un spatiu primitor (deschis sau inchis). De la locul de refugiu in serile calduroase de vara pentru somn, sau poate doar pentru cititul unei carti, la mica gradina de flori si plante care sa ne aduca linistea si relaxarea prin efectul vizual si olfactiv.

Balustrada din profile WPC utilizate la amenajarea balconului

Pardoseli WPC folosite pentru amenajarea balconului

Foarte multi dintre noi locuim la bloc, asa ca stim ca balcoanele apartamentelor pot avea suprafete relativ mici si fiecare centimetru conteaza. Se poate realiza o modernizare deosebita prin folosirea anumitor materiale. In ceea ce priveste pardosirea unui astfel de spatiu, trebuie sa ii acordam o atentie deosebita, caci podeaua de ciment este foarte neatragatoare si rece. Tipul de material ales va avea un impact foarte puternic asupra modului in care balconul va fi perceput.

Indiferent daca balconul este inchis sau deschis, acoperit sau nu, o solutie ar fi alegerea lemnului compozit produs de firma Bencomp. Acesta este rezistent la umezeala si, in contact cu apa, nu putrezeste nici macar daca apa e sarata. In plus, nu este afectat nici de razele soarelui, deci nu crapa la temperaturi ridicate. Are aspectul lemnului natural, este foarte placut la atingere si este antiderapant. Mucegaiul nu-l afecteaza si nici insectele nu-l ataca. Sistemul de montare e relativ simplu si se poate face in doua moduri: aparent, prin intermediul unor suruburi autofiletante, sau invizibil, cu ajutorul unor elemente de prindere.

Foto – pardoseala WPC utilizata la amenajarea balconului

Pentru pardoseala balcoanelor inchise/acoperite, Bencomp va ofera profile cu imbinare nut si feder, iar pentru cele deschise/descoperite, va propune profile cu imbinare prin clipsuri, cu rosturi de scurgere a apei.

Prin folosirea profilelor de pardoseli marca Bencomp se obtine o lucrare de calitate, cu o durabilitate mare. Astfel, balconul va deveni locul tau preferat, iar musafirii se vor indragosti iremediabil de el.

Cateva idei pentru destinatii de utilizare a balconului

Amenajeaza-ti biroul in balcon – te poate ajuta sa ai un spatiu separat si sa identifici separat locul de munca (util mai ales acum, in perioada in care munca de acasa devine tot mai populara in contextul crizei generata de COVID 19)

Amenajeaza-ti gradina/sera din balcon – idee aplicabila pentru balcon deschis/inchis

Amenajeaza-ti locul de relaxare/citit in balcon – poti folosi, daca spatiul iti permite, mobilier de tipul celui utilizat in gradina. Iti va spori senzatia de relaxare si te vei bucura de confortul gradinii tale de la bloc.

Amenajeaza-ti sala de fitness in balcon – pune o banda de alergare, un stepper, poate o bicicleta. Ia si niste greutati, o saltea si gata, nu mai trebuie sa mergi la sala. Te poti bucura de beneficiile miscarii din confortul balconului tau.

Foto – pardoseala WPC utilizata la amenajarea unui balcon inchis

Dacă dorești să afli mai multe despre WPC – wood plastic composite – şi despre aplicațiile din lemn compozit cum ar fi: pardoseli pentru terase exterioare, împrejmuiri (garduri, balustrade), placări exterioare, mobilier urban, foișoare, intră pe site-ul nostru www.wpcromania.ro.

Dacă ai un proiect sau o schiță, sau ai nevoie de informații suplimentare, solicită ajutorul echipei Bencomp aici: https://www.wpcromania.ro/solicita-oferta.html

Noi știm că proiectul tău este important pentru tine. Suntem aici să te ajutăm. Așteptăm mesajul tău!