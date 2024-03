Austeritate bugetară prin creșterea numărului de angajați la stat!

Prima ordonanță a austerității a fost dată în mai 2023, respectiv OUG 34, dar efectele benefice ale acesteia nu se simt nicicum și pace. Astfel, dacă la sfârșitul anului 2022 erau un număr de 1.278.688 angajați bugetari, la finele anului 2023 numărul acestora era de 1.292.559, iar în luna ianuarie 2024 a ajuns la 1.291.792 (sursa: Ministerul Finanțelor). Iată cum se prezintă situația angajaților bugetari în luna ianuarie 2024:

Numărul de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice în luna ianuarie 2024 TOTAL posturi, din care: 1,291,792 I. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ CENTRALĂ, din care: 826,575 1. Instituții finanțate integral din bugetul de stat 608,605 Administrația Prezidențială 290 Senatul României 892 Camera Deputaților 1,741 Înalta Curte de Casație și Justiție 14,347 Curtea Constituțională 94 Consiliul Legislativ 100 Curtea de Conturi 1,714 Consiliul Concurenței 368 Avocatul Poporului 145 Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității 217 Consiliul Național al Audiovizualului 120 Secretariatul General al Guvernului 4,900 Ministerul Afacerilor Externe 2,148 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 831 Ministerul Finanțelor 24,829 Ministerul Justiției 2,729 Ministerul Apărării Naționale 74,036 Ministerul Afacerilor Interne 123,451 Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 4,024 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 5,825 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 3,468 Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 683 Ministerul Educației 302,380 Ministerul Sănătății 18,240 Ministerul Culturii 411 Ministerul Public 5,982 Agenția Națională de Integritate 102 Serviciul de Protecție și Pază 1,461 Serviciul de Telecomunicații Speciale 2,986 Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 1,566 Ministerul Energiei 365 Academia Română 3,260 Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pt. Siguranța Alimentelor 241 Secretariatul de Stat pt recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în per. 1945-1989 17 Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat 73 Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 74 Agenția Națională de Presă AGERPRES 257 Institutul Cultural Român 126 Consiliul Superior al Magistraturii 465 Autoritatea Electorală Permanentă 408 Autoritatea Naț. de Suprav. a Prel. Datelor cu Caracter Pers. 33 Consiliul Economic și Social 33 Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor 83 Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului 190 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 2,090 Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților 143 Academia Oamenilor de Știință din România 28 Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției 23 Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 316 Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Șanse 300 2. Instituții finanțate integral din bugetele asigurărilor sociale 9,267 3. Instituții subvenționate din bugetul de stat și bugetul asig. pt. șomaj 44,503 4.Instituții finanțate integral din venituri proprii, din care: 164,200 – unități sanitare finanțate din FNUASS 81,010 – unitățile de învățământ superior de stat 68,935 – alte instituții 14,255 II. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, din care: 465,217 1. Instituții finanțate integral din bugetele locale, din care: 284,813 – învățământ preuniversitar 4,703 – autorități executive locale 280,110 2. Instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii, din care: 180,404 – unități sanitare din rețeaua sanitară a autorităților locale 146,046

La nivelul Administrației Centrale avem un număr de 826.575 angajați, iar la nivelul Administrației Locale avem un număr de 465.217 angajați. Aici nu avem incluse o mulțime de alte agenții care de asemenea se pot socoti ca fiind tot de stat chiar dacă se autofinanțează, deoarece acestea dețin, de fapt, un monopol al statului asupra activităților respective (ASF etc.). Or fi mulți angajați, or fi puțini, lăsăm cititorii să aprecieze, mai ales că cei mai mulți contribuabili au interacționat într-un fel sau altul cu aceste instituții și agenții, iar experiențele pe care le-au avut îi vor ajuta să dea un verdict. Conform Institutului Național de Statistică, populația României după domiciliu, la 1 iulie 2023, era de 21,8 milioane, iar populația permanentă, conform www.worldometers.info, era de 19,7 milioane de locuitori.

Numărul mediu de salariați în 2023 a fost de 5,7 milioane (sursa:www.wall-street.ro), așadar avem 1 angajat bugetar din 3 angajați, cu alte cuvinte 1 angajat bugetar și 2 angajați în sectorul economic, privat și de stat, pentru că, să nu uităm, avem și foarte multe întreprinderi cu capital integral sau majoritar de stat, de 4 ori mai multe decât media europeană.

Discuția despre o eficientizare a cheltuielilor bugetare în general, iar cele cu personalul reprezintă o cheltuială esențială, cea mai mare din totalul cheltuielilor bugetare, este vitală, mai ales în contextul absorbției de fonduri din PNRR. România, pentru a accesa fondurile PNRR trebuie să reducă deficitul bugetar, iar cheltuielile bugetare sunt parte a acestui proces. De altfel, Celine Gauer, director general SG RECOVER, – Task Force pentru Redresare şi Rezilienţă din cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene declara: ,,România este în situaţie de deficit excesiv, care nu va dispărea…. Deci această problemă, provocare a ţării nu dispare, va fi acolo, trebuie abordată şi reformele incluse în planul de reforme fiscale, care sunt în plan anul acesta, trebuie categoric să abordeze aceste probleme”. Cu alte cuvinte, ne trebuie reforme fiscale pentru reducerea deficitului bugetar, dar, cel puțin cum văd eu această reducere, calea nu este doar majorarea sau introducerea de noi impozite și taxe, ci și reducerea și eficientizarea cheltuielilor bugetare. Sigur, în înțelesul doamnei Celine Gauer reforme fiscale înseamnă, probabil, noi creșteri de impozite și taxe, dar în anul 2023 am avut deja 2 rânduri de asemenea creșteri. Oare domnia sa nu știe asta? La noi problema cea mare o reprezintă cheltuielile, iar dacă acestea nu sunt ținute în frâu problema deficitului bugetar nu va dispărea, va fi acolo în continuare, vorba domniei sale!

Alexandru Tamba

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi cotidianul Curierul Naţional.