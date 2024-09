Au fost publicate notificarea și cererea de anulare a dobânzilor, penalităților, accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale pentru persoanele fizice și juridice

AJFP Sălaj face cunoscut faptul că procedura de aplicare a facilităților fiscale a fost aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 5521/2024 pentru aprobarea Procedurii de anulare a unor obligaţii bugetare, ordin publicat în Monitorul Oficial nr. 944 din 19 septembrie 2024, fiind reglementat modelul notificării și a cererii de anulare a accesoriilor.

Astfel, debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare accesorii pot notifica organul fiscal cu privire la intenţia lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, dar nu mai târziu de data de 25 noiembrie 2024, sub sancţiunea decăderii.

Formatul electronic al notificării si a cererii de anulare se găsește pe site-ul www.anaf.ro-secțiunea-Declaratii electronice-Formular D11

Notificarea și/sau Cererea de anulare se depune:

a) la registratura organului fiscal central competent, în cazul persoanelor fizice care nu sunt înrolate în serviciul „Spaţiu privat virtual”, denumit în continuare SPV;

b) prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în cazul persoanelor fizice care nu sunt înrolate în SPV;

c) prin intermediul serviciului SPV.

După primirea notificării, organul fiscal verifică dacă debitorul şi-a îndeplinit obligaţiile declarative, efectuează stingerile, compensările şi orice alte operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale.

Organul fiscal eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală (CAF), pe care îl comunică debitorului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării.

Pentru debitorii care au notificat organul fiscal:

a) dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării.

b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligaţiile accesorii amânate la plată;

c) obligaţiile accesorii amânate la plată nu se sting până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 25 noiembrie 2024 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

Cererea de anulare a accesoriilor depusă de contribuabili în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se soluţionează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.

Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor în oricare dintre situaţiile prevăzute în ordonanța de urgență, independent sau cumulat, dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea anulării.

Cererea de anulare se depune până la data de 25 noiembrie 2024 (sub sancțiunea decăderii) sau în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere (sub sancțiunea decăderii).



