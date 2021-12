Anul 2022 – anul cumpătării

Mai sunt doar câteva zile și ne vom lua rămas bun de la anul 2021. Un an greu din punct de vedere pandemic, un an în care mulți români ne-au părăsit. Din punct de vedere economic, am avut o creștere peste media U.E., dar din păcate și o inflație peste cea prognozată, astfel încât această creștere a fost practic anulată.

Ce va fi în 2022? Anul 2022 va fi, cred, un an foarte complicat. Prețurile la energie electrică și gaze au explodat pur și simplu și dacă ele sunt plafonate pentru moment până în martie 2022, după aceea vom avea o mare problemă. Prețurile la celelalte produse, în special la produsele de bază, deja au început să crească, iar din primăvara anului viitor vor crește și mai mult. Creșterile salariale nu vor ține ritmul cu creșterile de prețuri, inflația va crește și ea. Se așteaptă ca BNR să crească dobânda de politică monetară, astfel că și creditarea de la bănci va fi mai scumpă. Românii cu credite în bănci vor fi nevoiți să plătească o rată lunară mai mare, ceea ce le va afecta nivelul de trai, iar dacă guvernul se va lansa într-o serie de măsuri populiste, situația se va înrăutăți și mai mult.

Ce ar trebui să facem, ca simpli cetățeni? Din punct de vedere economic vorbind, cred că trebuie să fim foarte cumpătați cu cheltuielile pe care ni le programăm să le facem. Să ne gândim de două ori înainte să ne îndatorăm la bănci sau în altă parte pe ani de zile sau chiar zeci de ani. Se poate trece peste o perioadă mai dificilă fie prin creșterea veniturilor, fie prin reducerea cheltuielilor, dar deoarece să-ți crești veniturile de la o zi la alta este mai dificil, soluția este în reducerea cheltuielilor, mai ales a cheltuielilor care nu sunt strict necesare sau care pot fi amânate pentru mai târziu.

Așadar, doresc tuturor ca în anul 2022 să fie cumpătați, sănătoși și să ne revedem cu bine!

Alexandru Tamba