ANPC vrea să angajeze 200 de specialişti în finanţe-bănci; BNR vrea să-i preia protecţia asupra consumatorului bancar; la buget nu sunt bani

În contextul în care bugetul de stat se confruntă cu un deficit de peste 56 miliarde lei, iar cheltuielile bugetare sunt cu 14% mai mari decât anul trecut, fapt pentru care Cabinetul Ciucă a aprobat OUG 90/2023, pentru reducerea cheltuielilor bugetare pe anul 2023, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) ia în calcul angajarea, chiar în cursul anului viitor, a 200 de specialişti în domeniul financiar-bancar. Informaţiile referitoare la demersurile privind angajarea celor 200 de persoane au apărut după ce Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), a declarat că banca centrală este pregatită să preia protecţia consumatorilor de produse şi servicii financiare de la ANPC, dacă Parlamentul va adopta un proiect de act normativ aflat pe circuitul legislativ. Guvernatorul Isărescu a susţinut că supravegherea bancară şi protecţia consumatorilor intră în conflict, dar a subliniat că, dacă legiuitorul decide, Banca Naţională va prelua şi sarcina de a-i proteja pe consumatorii bancari, însă numai în cadrul unei direcţii total separate de cea de supraveghere, care să se numească altfel şi care să funcţioneze într-o altă clădire decât banca centrală.

Conform unor surse politice, Guvernul ar pregăti un act normativ prin care s-ar crea o super-structură în cadrul ANPC, alcătuită din 200 de oameni care se vor ocupa de reglementarea şi controlul activităţii operatorilor/administratorilor de credite. Sursele respective amintesc că deciziile luate în ultima perioadă de ANPC în domeniul financiar bancar au fost controversate, deoarece angajaţii Autorităţii nu deţin expertiza necesară pentru exercitatea activităţii de protecţie a consumatorilor de servicii financiar-bancare. De exemplu, potrivit unui studiu realizat recent de PwC în 15 state, metoda propusă de ANPC pentru rambursarea creditelor nu există în niciunul dintre statele analizate. Mai mult, amenzile aplicate de ANPC în luna mai a acestui an unui numar de 19 bănci au fost atacate în instanţele de judecată şi până acum s-a obţinut suspendarea aplicării ordinelor emise de Autoritate în majoritatea cazurilor în care băncile au contestat amenzile.

Referitor la viitorii angajaţi şI la sursele din care aceştia vor fi remuneraţi, Horia Constantinescu, preşedintele ANPC, ne-a declarat: „Actul normativ referitor la această chestiune a fost promulgat anul trecut şi până la a fi implementat mai sunt foarte multe luni. Noi nu am preluat încă aceste posturi. Atât timp cât încă nu le-am preluat, înseamnă că nu trebuie de mâine să mă gândesc la salarizarea pentru ele. Abia după ce le preluăm o să vedem, iar până atunci mă voi gândi de unde vor fi oamenii. Ei vor fi angajaţi în urma stabilirii unei bibliografii, pentru susţinerea unui examen. Trebuie să luaţi în calcul că noi astăzi suntem undeva la 400 comisari la nivel naţional care cercetează câteva zeci de mii de petiţii, desfăşoară câteva zeci de tematici naţionale şi câteva zeci de tematici regionale plus comandamentele şi acţiunile operative pe care le ştiţi. La un număr de câteva milioane de operatori economici pe care îi verificăm, ne bucurăm că primim noi atribuţii, dar am arătat Parlamentului că, pentru atribuţiile pe care le primim, va trebui să primim şi posturi, pentru că nu se poate face faţă cu 400 de oameni la nivelul pe care fiecare consumator şi l-ar dori. Şi cum aici vorbim despre o situaţie ce necesită studiu la birou si analiza tututor situaţiilor, bineînţeles că toţi cei care vor fi angajaţi nu se vor limita doar la astfel de situaţii, ci vor putea în paralel să sprijine inclusiv activitatea în raport cu situaţiile din domeniul financiar-bancar. Atât timp cât ai o calificare specifică unei astfel de activităţi, cu siguranţă – aşa cum astăzi colegii noştri cercetează de la şaormerii la bănci, trecând prin companii aeriene, transport feroviar şi orice prestare de servicii sau produse ce sunt puse la dispoziţia consumatorilor – şi eventual noii colegi va trebui să verifice mai multe situaţii financiare”.

Preşedintele ANPC a precizat că, după ce va fi aprobată hotărârea de guvern de reorganizare a Autorităţii, „cea în virtutea ordonanţei cu recalibrarea posturilor de conducere”, instituţia publică va iniţia o altă hotărâre de guvern prin care să stabilească exact cum îi distribuie pe viitorii angajaţi.

Horia Constantinescu ne-a spus: „Nu o să ducem 200 de posturi în cadrul structurii centrale; va trebui să vedem cum îi distribuim la nivel naţional. Dacă mă întrebaţi, azi nu avem nicio clădire în care să îi punem pe toţi, dar avem suficient de multe clădiri în care să putem distribui un număr de astfel de posturi, conform necesarului. Nu e o poveste iminentă, nu înseamnă că se întâmplă de mâine. Pe măsură ce reuşim să bifăm etape şi să consultăm celelalte ministere, vom stabili un numitor comun al implementării acestei noi exigenţe. Personalul nou angajat va fi specializat strict pe domeniul financiar-bancar, dar nu se va limita doar la atributele stabilite în respectivul act normativ. În zona asta noi desfăşurăm activităţi de control ce vizează activitatea băncilor, a instituţiilor financiare non-bancare. Adică în aceeaşi zonă, cu acelaşi specific de activitate, noii angajaţi vor sprijini întreaga activitate a Autorităţii în raport cu oricare dintre exigenţele verificărilor financiare. Practic, cei 200 de noi angajaţi îi vor degreva pe ceilalţi 400 de verificările în domeniul financiar-bancar şi, în felul acesta, putem dedica mult mai mult timp unor situaţii privind situaţia financiară a consumatorilor, ce devin din ce în ce mai alarmante în ultima perioadă”.

În ceea ce priveşte transferul atribuţiilor de protecţie a consumatorilor de servicii financiar-bancare, menţionăm că ziarul BURSA a arătat în paginile sale că, potrivit datelor Centrului de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB), numărul proceselor dintre consumatori şi bănci este la cel mai scăzut nivel din 2015 încoace. Astfel, dacă în perioada 2015-2016 erau aproximativ 40.000 de procese între consumatori şi bănci, iar anul trecut numărul litigiilor era de 13.000, în 2023 evidenţele sistemului bancar arată că numărul proceselor a scăzut până la 12.000. CSALB mai arată că în primele nouă luni ale anului curent, 575 de clienţi au negociat cu băncile condiţii mai bune pentru contractele existente, iar 475 dintre ei au ajuns la un acord cu banca şi au găsit o soluţie la problemele semnalate, cu 20% mai mulţi decât în aceeaşi perioadă a anului trecut.

