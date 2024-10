A fost publicat ordinul privind utilizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

AJFP Sălaj face cunoscut faptul că a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor nr. 6239/2024 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 17 alin. (3)-(18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2024 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2024, care permite bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor să poată compensa datoriile către furnizori cu datoriile furnizorilor la bugetul de stat sau asigurări sociale.

În vederea alocării sumelor prevăzute în OUG nr. 113/2024 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2024, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale depun la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice în a căror rază teritorială îşi au sediul, până la data de 15 noiembrie 2024 inclusiv, Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art. 17 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă sus amintită.

Cererea trebuie să cuprindă suma care se solicită pentru achitarea obligaţiilor de plată prevăzute la art. 17 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.

Cererea se depune însoţită de următoarele documente:

a) Situaţia obligaţiilor de plată către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, prevăzute la art. 17 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, denumită în continuare situaţia obligaţiilor de plată, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la Ordinul ministrului finanţelor nr. 6.239/2024;

b) certificatele de atestare fiscală ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, după caz, emise de organele fiscale centrale, pentru care se solicită stingerea obligaţiilor fiscale ale acestora către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, prevăzute la alin. (5);

c) acordurile încheiate pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 17 alin. (4) lit. a) şi b) din ordonanţa de urgenţă, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6a la Ordinul ministrului finanţelor nr. 6.239/2024, şi/sau acorduri încheiate pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 17 alin. (4) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6b la Ordinul ministrului finanţelor nr. 6.239/2024, denumite în continuare acorduri;

d) copie certificată de administratorul judiciar a procesului verbal al adunării creditorilor, în care să fie consemnată hotărârea creditorilor, definitivă prin necontestare, adoptată cu votul favorabil manifestat expres al titularilor majorităţii, prin valoarea creanţelor prezente cu drept de vot, în cazul furnizorilor prevăzuţi la lit. a) care se află în procedura insolvenţei şi au un plan de reorganizare aprobat. Din acest proces-verbal trebuie să rezulte acordul creditorilor ca administratorul judiciar să întreprindă demersurile necesare pentru a beneficia de mecanismul de stingere a obligaţiilor fiscale prevăzut de art. 17 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă şi să semneze acordurile prevăzute la lit. c) şi sumele astfel obţinute să fie folosite în mod exclusiv pentru plata obligaţiilor fiscale care au fost înscrise la masa credală, fără ca aceste sume să fie distribuite conform ordinii prevăzute de procedura insolvenţei.

Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de realitatea şi exactitatea sumelor înscrise în documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a) şi c), de corespondenţa acestora cu sumele înscrise în contabilitate la data de 31 august 2024, precum şi de conformitatea datelor înscrise în aceste documente cu cele din documentele justificative care au stat la baza întocmirii lor, potrivit Ordinului nr. 6239/2024.

De asemenea, răspunderea pentru stabilirea sumelor solicitate care fac obiectul cererilor prevăzute la art. 1 alin. (1), precum şi pentru utilizarea acestora în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă revine exclusiv ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.

