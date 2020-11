3 paşi simpli să scapi de datorii cât ai spune „wow”

În momentul în care sunt înştiinţaţi că au dosare la KRUK, mulţi dintre cei care din diferite cauze nu şi-au plătit datoriile şi ajung clienţi ai companiei care colecţionează creanţe intra în panică. În scurt timp, însă, vor realiza că nu aveau motive. Reprezentanţii KRUK abordează fiecare caz în parte cu înţelegere, oferindu-le clienţilor inclusiv sfaturi pentru gestionarea corectă a bugetului, astfel încât să ajungă să îşi plătească mai uşor datoriile.

La modul general, datoriile cauzează mult stres şi anxietate. Dacă sunt lăsate necontrolate, acestea pot creşte şi pot afecta major vieţile celor care le au. Pentru a le putea plăti, datornicii au nevoie de o motivaţie puternică, astfel, îşi vor putea atinge obiectivele în ciuda momentelor inerente de îndoială. Dorinţa de a ieşi din datorii îi va conduce la echilibrul financiar, iar reprezentanţii KRUK îi vor ajuta să preia controlul finanţelor!

KRUK Romania nu este banca, ci o companie al cărei obiect de activitate constă în colectarea creanţelor, pe care cei care ajung să îi fie clienţi le au la instituţii financiare sau corporaţii diverse. Pe de altă parte, angajaţii companiei nu sunt rigizi sau nepăsători în faţa problemelor clienţilor. Pentru a-i ajuta să iasă din probleme le oferă inclusiv sfaturi despre cum să economisească şi să reuşească să îşi plătească ratele la timp.

3 sfaturi de la KRUK România pentru zile fără datorii:

Monitorizarea bugetului cu atenţie

Cel mai bun mod de a ţine finanţele sub control constă în conceperea unui plan eficient care trebuie să fie urmat cu seriozitate. Prin urmare, este necesar ca persoană în cauză să îşi ţină foarte bine sub control cheltuielile şi să ştie unde se duc banii. În acest scop, KRUK pune la dispoziţia clienţilor săi un instrument foarte util: KRUK Planner, o aplicaţie gratuită, disponibilă în patru limbi străine, accesibilă din sistemele IOS şi Android, cu ajutorul căreia se poate ţine evidenţa cheltuielilor, a veniturilor, poate să asigure înregistrarea plăţilor lunare şi, în plus, oferă şi sfaturi importante în ceea ce priveşte economiile.

Achitarea datoriilor la timp

Achitarea datoriilor este o sarcină serioasă care trebuie să fie abordată inteligent. Făcând o listă, se poate obţine o imagine clară despre suma totală a acestora:

pentru datornic, această listă poate servi drept inventar al sumelor datorate creditorilor;

pe baza acestei liste, datornicul poate să stabilească ce datorie va achita mai întâi (dacă are datorii la mai mulţi creditori). Cel mai bine este să aibă în vedere că datoriile trebuie să fie plătite pe rând – dacă există mai mulţi creditori.

Prin contactarea reprezentanţilor KRUK se pot evita problemele de neplată. Pentru a face lucrurile mai uşoare, aceştia trebuie să fie informaţi despre problemele privind banii. Semnarea agajamentului de plată este o dovadă a bunei credinţe şi a dorinţei de a se achita datoriile. Împreună, angajatul companiei şi persoana cu dosar KRUK, pot să stabilească un program de rambursare a datoriilor prin negocierea asistentei financiare şi a unui angajament de plată adaptat situaţiei.

Dezvoltarea unei culturi a economiilor

Pentru depăşirea momentelor grele, un plan de economii se poate dovedi foarte important, iar pentru a economisi mai mulţi bani, trebuie să se evite cheltuielile zilnice inutile. Prin urmare, va trebui să se facă diferenţa între cheltuielile esenţiale şi cele care pot fi reduse în funcţie de venitul lunar.

Respectând aceste sfaturi, clienţii KRUK pot pot sa isi plateasca la timp ratele pe e-KRUK, o platformă pusă la dispoziţie de companie pentru plăti sigure şi rapide!