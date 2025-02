Unde mergem?

Vineri 7.02.2025

• Film – Ţăndări, Cinematograful Scala – ora 15.20

• Film – Diplodocus, Cinematograful Scala – ora 16.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Mufasa: Regele Leu, Cinematograful Scala – ora 17.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 18.30

• Film – Cum aş putea trăi fără tine?, Cinematograful Scala – ora 18.50

• Film – Presence, Cinematograful Scala – ora 20

• Concert: Marius Matache, Rock’n Roll Center Zalău – ora 20

Sâmbătă 8.02.2025

• Campionatul Național de Tineret Handbal Feminin, Turneul 3, Seria A, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici”: ora 10, CSU Univ. de Vest Timişoara – CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud; ora 12, CS Măgura Cisnădie – CNE Rm. Vâlcea; ora 14, HC Zalău – CSM Iaşi 2020; ora 16, CS Minaur Baia Mare – CSM Corona Braşov;

Film – Companion, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Dog Man, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Diplodocus, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Presence, Cinematograful Scala – ora 18.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck”

– ora 18.30

• Film – Omul-lup, Cinematograful Scala – ora 19.15

Duminică 9.02.2025

• Campionatul Național de Tineret Handbal Feminin, Turneul 3, Seria A, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici”: ora 10, CSU Univ. de Vest Timişoara – CNE Rm. Vâlcea; ora 11.45, CSM Iaşi 2020 – CS Măgura Cisnădie; ora 13.45, HC Zalău – CSM Corona Braşov; ora 15.30, CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud – CS Minaur Baia Mare;

• Eveniment cultural: zi dedicată comemorării lui Iuliu Maniu, lansarea volumului „Trecutul ne-ajunge din urmă. Memoriile unui martor privilegiat al istoriei, 1921–1947”, semnat de Virgil Solomon; premiera filmului documentar „Iuliu Maniu: Părintele Marii Uniri și lupta pentru Libertate” – ora 13

• Film – Cum aş putea trăi fără tine?, Cinematograful Scala – ora 13.45

• Film – Diplodocus, Cinematograful Scala – ora 14.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Film – Paddington în Peru, Cinematograful Scala – ora 16

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Ţăndări, Cinematograful Scala – ora 18.10

• Film – Seminţele smochinului sacru, Cinematograful Scala – ora 18.25

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 18.30